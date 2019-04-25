Скільки коштуватиме новий "вбивця флагманів" – OnePlus 7 Pro

Компанія OnePlus офіційно оголосила дату презентації нових смартфонів. Після такого анонсу користувачі мережі та фанати бренду почали засипати виробника питання щодо майбутніх пристроїв. Зокрема, одне з питань було про ціну OnePlus 7 Pro і вона виявилася не такою вже й доступною.

Ціна OnePlus 7 Pro. Як повідомляє Gizchina, один із користувачів запитав у глави OnePlus Піта Лау, чи вистачить йому 5000 юанів (близько 745 доларів), щоб купити OnePlus 7 Pro. Піт Лау відповів, що цього якраз повинно бути достатньо.

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Точної ціни він не назвав, але судячи з попередніх чуток, смартфон буде коштувати в межах від 700 до 750 доларів (близько 18 700 – 20 000 гривень). Це помітно дорожче минулих апаратів компанії. Для порівняння, торішній OnePlus 6T коштує від 579 доларів (близько 15 500 гривень).



Ціна OnePlus 7 Pro буде встановлена в межах 700 – 750 доларів

Причини такого цінника. Однією з причин високої ціни OnePlus 7 Pro може стати практично безрамковий Super AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Quad HD + і частотою оновлення 90 Гц від Samsung.

Характеристики. Крім того, в смартфоні очікуються висувна фронтальна камера, потрійна основна камера з триразовим оптичним зумом і надширококутним об'єктивом, стереодинаміки, акумулятор на 4 000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 30 Вт і роз'єм USB 3.1 (Type-C).



OnePlus 7 Pro представлять 14 травня

Звичайний OnePlus 7, за чутками, буде схожий на OnePlus 6T і відрізнятиметься від попередника новим процесором і поліпшеною подвійною камерою.

Дата презентації. Відзначимо, презентація OnePlus 7 та 7 Pro відбудеться вже 14 травня.

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