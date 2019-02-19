Скільки коштує елітна версія Samsung Galaxy S10 +

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Samsung Galaxy S10 +
Samsung Galaxy S10 +

Вже незабаром компанія Samsung представить свій флагманський смартфон Galaxy S10. Зараз з'явилась ціна найдорожчої версії Samsung Galaxy S10 +, що отримає керамічний корпус.

Популярний інсайдер Еваном Бласс оприлюднив у своєму Twitter-каналі вартість цієї коштовної версії новинки від Samsung.

Ціна. Згідно з його даними, керамічна чорна версія Galaxy S10 +, що має 12 ГБ оперативної пам'яті і 1 ТБ вбудованої буде коштувати на китайському ринку 10 000 юанів (1476 доларів або 41 300 гривень). Така ж модель із 8 ГБ оперативної та 512 ГБ флеш-пам'яті оцінена у Китаї у 9 000 юанів (1329 доларів або 37 200 гривень).

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Характеристики. За попередніми даними, Galaxy S10+ отримає екран з діагоналлю 6,3 дюйма та роздільною здатністю 3040х1440 пікселів. Galaxy S10+ отримає здвоєну фронтальну камеру (10+8 Мп).

Пристрій буде працювати на процесорі Exynos 9820. Він отримає нову систему розпізнання обличчя і сканер відбитків пальців, вбудований в екран. Основна камера матиме 3 модулі на 12+12+16 Мп.

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Теги: Samsung Galaxy S10 Samsung Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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