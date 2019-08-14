Скільки коштує реклама в українських Instagram-блогерів: суми вражають

Реклама в топових українських Instagram-блогерів коштує від тисячі до 10 тисяч доларів за пост. В дослідженні журналісти вивчали сторінки Олени Венум, Маргарити Мурадової, Маші Тимошенко, Саби Мусіної і Санти Дімопулос.

Дослідження провели сайт Букви спільно з телеграм-каналом про моду Киёв Фэшн Лавэз (КФЛ).

Цікаво: Вакансія в Instagram: шукають працівника для роботи з мемами

Олена Венум, 2,5 мільйона фоловерів

Аналітики поставили оцінку її акаунту – 99 з 100. Рівень залучення - майже 10%. Відсоток підозрілих передплатників – 6 %. Експерит зауважили, що її акаунт має щось спільне із Instagram-профілем Володимира Зеленського.

"Хтозна, можливо зараз ми дивимося на акаунт майбутнього президента України?", – кажуть експерти.

Ціна за пост. Вартість поста визначити не змогли через величину акаунта. Припускають, що вартість може сягати до 10 тисяч доларів.

Маргарита Мурадова – 244 тисячі фоловерів

Їй поставили оцінку – 87 з 100. Залучення становить близько 4%. 77% передплатників виглядають справжніми.

"Рита – хороший приклад того куди з рекламою йти варто. А якщо говорити про акаунт в цілому, то хотілося б більше реального життя", – пишуть автори.

Ціна за пост – тисяча доларів.

Маша Тимошенко – 700 тисяч фоловерів

Оцінка – 85 з 100. Залучення – 8%. Експерти кажуть, що її акаунт – це правильний баланс б'юті, моди і теми материнства. Однак у неї багато коментарів, які можна класифікувати як несправжні.

Ціна за пост – 2 тисячі дроларів.

Читайте також: Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція

Саба Мусіна – 465 тисяч фоловерів

Оцінка його акаунту – 84 з 100. Рівень залучення – 10%. Число підозрілих акаунтів – на рівні 20%.

"Тут і життя, і подружки, і радість, і купальники, і навіть той самий прес. Але що за цим всім стоїть? Щирості недостатньо. Хотілося б побачити її в якомусь абсолютно новому образі", – пишуть дослідники.

Ціна за пост – 1,5 тисячі доларів.

Санта Дімопулос – 598 тисяч фоловерів

Рейтинг аккаунта – 70 з 100. Залучення – 2,2% . 30% підписників виглядають підозрілими.

Ціна з пост – тисяча доларів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно