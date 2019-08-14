Скільки коштує реклама в українських Instagram-блогерів: суми вражають

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Блогер Маргарита Мурадова
Блогер Маргарита Мурадова / Фото з соцмереж

Реклама в топових українських Instagram-блогерів коштує від тисячі до 10 тисяч доларів за пост. В дослідженні журналісти вивчали сторінки Олени Венум, Маргарити Мурадової, Маші Тимошенко, Саби Мусіної і Санти Дімопулос.

Дослідження провели сайт Букви спільно з телеграм-каналом про моду Киёв Фэшн Лавэз (КФЛ).

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Олена Венум, 2,5 мільйона фоловерів

Аналітики поставили оцінку її акаунту – 99 з 100. Рівень залучення - майже 10%. Відсоток підозрілих передплатників – 6 %. Експерит зауважили, що її акаунт має щось спільне із Instagram-профілем Володимира Зеленського.

"Хтозна, можливо зараз ми дивимося на акаунт майбутнього президента України?", – кажуть експерти.

Ціна за пост. Вартість поста визначити не змогли через величину акаунта. Припускають, що вартість може сягати до 10 тисяч доларів.

Маргарита Мурадова – 244 тисячі фоловерів

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завтра моя @elenarudenko_ вновь улетает обратно в Нью-Йорк, потому сегодня вылавливаю ее в городе для последнего кофе Улетает она, кстати, к другой моей подруге @madmamanyc . Обе живут последние 5 лет за много тысяч километров от меня, НО, несмотря на это, нам удается поддерживать отношения и друг друга , не теряя коннекта️ Удивительно, но ни в детстве, ни в юношестве у меня практически не было дружеских связей. Я была неким отшельником, наблюдая за тем, как вокруг формируются те самые группы двойников девчонок из «Секс и город». Не то, чтобы я сожалела тогда о своем положении, но, скорее, отчетливо понимала, что что-то со мной явно не так. Шли годы, и я получала жизненный опыт, работала над собой, совершала ошибки, меняла места работ и социальное окружение. И вот, только после 20 начала ощущать некие перемены внутри, а около 23 встретила тех самых своих подруг. И, недавно задумавшись над этим моментом, поняла: Человек может стать и вправду хорошим другом, партнером только тогда, когда его сосуд личности наполнен, а, значит, он может не только брать, но и отдавать. Отношения любого характера - это энергетический обмен, а для него у каждого элемента формулы должен быть хороший заряд. Видимо, мой «заряд» созрел позже других, но когда созрел, когда я четко поняла, кто я, что и где делаю, какие мои приоритеты и ценности в жизни, вокруг меня начали появляться люди с таким же виденьем мира, чему я рада бесконечно! Потому если у вас еще нет подруг/друзей с раннего детства, если вы всю жизнь наблюдаете за смеющимися группами по интересам вокруг и пока остаетесь в стороне - знайте: вы просто ждете наполнения заряда, а лучшее - только впереди️ Пис, лав, Рита уже почти в такси к Лене

Допис, поширений MARGARITA MURADOVA. STYLIST (@greenteanosugar)

Їй поставили оцінку – 87 з 100. Залучення становить близько 4%. 77% передплатників виглядають справжніми.

"Рита – хороший приклад того куди з рекламою йти варто. А якщо говорити про акаунт в цілому, то хотілося б більше реального життя", – пишуть автори.

Ціна за пост – тисяча доларів.

Маша Тимошенко – 700 тисяч фоловерів

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так много мыслей и переживаний в голове, но они будто не хотят принимать словесную форму. Не хотят испугать меня своей прямолинейностью. ⠀ Так что сегодня буду Эйнштейном и напишу, что совершать одни и те же действия, рассчитывая на разный результат - глупо. А те, кто этого не понимают, попадают в чёрный список ⠀ Было бы действительно очень смешно, если бы не так грустно.

Допис, поширений ??? ???????? (@tim_masha)

Оцінка – 85 з 100. Залучення – 8%. Експерти кажуть, що її акаунт – це правильний баланс б'юті, моди і теми материнства. Однак у неї багато коментарів, які можна класифікувати як несправжні.

Ціна за пост – 2 тисячі дроларів.

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Саба Мусіна – 465 тисяч фоловерів

Оцінка його акаунту – 84 з 100. Рівень залучення – 10%. Число підозрілих акаунтів – на рівні 20%.

"Тут і життя, і подружки, і радість, і купальники, і навіть той самий прес. Але що за цим всім стоїть? Щирості недостатньо. Хотілося б побачити її в якомусь абсолютно новому образі", – пишуть дослідники.

Ціна за пост – 1,5 тисячі доларів.

Санта Дімопулос – 598 тисяч фоловерів

Рейтинг аккаунта – 70 з 100. Залучення – 2,2% . 30% підписників виглядають підозрілими.

Ціна з пост – тисяча доларів.

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Теги: LifeStyle Техно Новини Техно Instagram IT-бізнес
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