Скільки насправді коштують смартфони Xiaomi Mi10: розрахунки фахівців

Ще до анонсу флагманської лінійки Xiaomi Mi10 було відомо, що ціна новинок буде найвищою в історії лінійки. Виробник пояснив це вартістю нового заліза, однак аналітики компанії Techinsights вирішили перевірити реальну собівартість нових смартфонів.

Основні відмінності нових смартфонів

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"Розтину" піддали версію Xiaomi Mi10 з 12/256 ГБ пам'яті. Згідно зі звітом компанії, оперативкою LPDDR5 і новим процесором список відмінностей смартфона від попередника не обмежився.

Модель отримала новий чіп QCA6391, який об'єднує модулі Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.1, а також 5G-модем Snapdragon X55.

Яка собівартість смартфонів

За висновком аналітиків, сумарна собівартість всіх компонентів флагманської новинки склала 440 доларів (близько 10 800 гривень за курсом станом на 28 лютого 2020 року) без урахування витрат на розробку, складання, просування і логістику. При цьому роздрібна ціна моделі в Китаї становить 670 доларів (орієнтовно 16 500 гривень).

Для порівняння, компоненти iPhone 11 Pro Max з 512 ГБ вбудованого сховища обходяться виробникові в 490,5 доллара (близько 12 050 гривень), а в США він продається за 1 184 доларів (орієнтовно 29 100 гривень).

За запевненням експертів, Xiaomi дійсно заробляє на продажу новинок не так багато в порівнянні з деякими іншими виробниками.

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