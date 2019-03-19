Скільки нові Apple iPad mini і iPad Air коштують в Україні: ціни

18 березня компанія Apple розширила лінійку бюджетних планшетів, додавши оновлені версії iPad mini і iPad Air. Український інтернет-магазин “Цитрус” оприлюднив ціни на новинки в Україні.

Ціна Apple iPad Air в Україні:

Модель із 64 ГБ в Україні коштуватиме 16 999 гривень; Версія із 256 ГБ оцінена у 22 499 гривень.

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Ціна Apple iPad Air в Україні

Ціна Apple iPad mini в Україні:

Модифікація із 64 ГБ вбудованого сховища оцінена у 13 999 гривень; За модель із 256 ГБ треба заплатити 18 999 гривень.

Ціна Apple iPad mini в Україні

Обидві новинки наразі доступні лише для попереднього замовлення. Коли вони з'явиться у продажі поки невідомо.

Особливості новинок. Обидва iPad працюють на новому фірмовому процесорі - Apple A12 Bionic з виділеним чипом для обробки нейронних обчислень.

Виробник залишив роз'єм зарядного пристрою Lightning, хоча багато хто очікував, що новинки отримають Type-C. Планшет iPad Air отримав також Smart Connector для клавіатури. Також обидві новинки підтримують Apple Pencil.

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