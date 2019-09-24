Скільки потрібно працювати в Україні, щоб заробити на iPhone 11 Pro: інфографіка

На початку вересня компанія Apple представила нову лінійку смартфонів iPhone 11. І хоч ціна на нові iPhone вже не шокує, адже так коштують практично усі флагмани у 2019 році, та купити цю новинку зможе далеко не кожен українець.

Як підрахував портал Picodi.com, аби купити iPhone 11 Pro у модифікації із 64 ГБ пам’яті, середньостатистичному українцю потрібно працювати 97 днів.

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Для підрахунку портал брав до уваги дані Державної служби статистики України, де середньомісячна зарплата в Україні в першому півріччі цього року склала 10 783,13 гривень (8 680,4 гривень "чистими").

Та є й "перемога" – у цьому році на новий «айфон» потрібно працювати на 40 днів менше, ніж потрібно було заробити у 2018 році.

Скільки треба працювати на iPhone 11 Pro

А от лідером у рейтингу індексу iPhone 11 є Швейцарія. Середньостатистичному швейцарцю достатньо пропрацювати всього 4 дні, щоб купити новий iPhone. Далі йде США, де заради купівлі смартфона потрібно пропрацювати майже 6 днів. Менше 10 днів для iPhone можна працювати у Канаді.

У сусідніх від України країнах потрібно працювати трохи більше, ніж у лідерах, але значно менше, ніж в Україні. Так, в Польщі це показник становить 31,8 день; у Росії – 47 днів; у Словаччині 31,7 дня; а в Австрії – 9,9 дня.

Компанію Україні у хвості цього рейтингу склав Казахстан із рейтингом 76,5 дня та Колумбія – 89,7.

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