Скільки українців користуються додатком "Дій вдома" під час карантину

Нещодавно в Україні запрацював мобільний додаток "Дій вдома" для контролю режиму обсервації і самоізоляції. Все більше українців завантажують додаток та активно ним користуються.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко розповів, що з понад 7 тисяч громадян, які перетнули кордон на в’їзд в Україну за минулу добу, 65% встановили додаток "Дій вдома", мовиться на сайті президента.

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Кілька днів тому додаток завантажили близько 50% українців.

Як відбувається контроль за допомогою додатку

Контроль за дотриманням самоізоляції відбувається через:

регулярні повідомлення впродовж дня;

перевірку відповідності фотографії обличчя еталонній світлині, завантаженій під час встановлення сервісу;

геолокації мобільного телефону в момент фотографування.

Після отримання повідомлення громадянину необхідно протягом 15 хвилин зробити фото свого обличчя на тлі навколишнього середовища.

Зауважимо, що невикористання додатку "Дій вдома" прирівнюється до порушення, можна отримати штраф. Для кого він призначений, як працює та які найпоширеніші міфи – розповідаємо детально у матеріалі 24 каналу.

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