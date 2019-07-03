Скільки власників смартфонів не знають модель свого пристрою: приголомшлива статистика

Існує чимало стереотипів щодо технічної "підкованості" користувачів iPhone. Приміром, частина людей, які придбали собі девайс "яблучної" корпорації, навіть не знають модель свого пристрою і його основні характеристики.

Американський рітейлер Decluttr в ході спеціального опитування власників ґаджетів популярних брендів, включаючи Apple і Samsung, попросили вказати назву і основні можливості свого пристрою. Результати виявилися досить неоднозначними.

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Назва смартфона. Під час опитування, що охопило 2000 учасників різного віку, з'ясувалося, що 56% власників iPhone Xr і iPhone 7 не змогли правильно визначити назву свого ґаджета. З тими ж труднощами зіткнулися 54% користувачів iPhone 8 і трохи менше 50% власників більш дорогих iPhone X і Xs.



Власники яких смартфонів не знають назву свого пристрою

Для порівняння, правильно вказати модель свого смартфона змогли 71,32% власників Samsung Galaxy S9+.

Особливості пристроїв. Примітно, що 86% покупців iPhone X, Xs та Xr також не знали, що їх апарат підтримує NFC, а майже половина тих же опитаних не підозрювала про захист від вологи власних пристроїв (клас захисту IP68 для X і Xs, IP67 для iPhone Xr).

Крім того, не менше третини власників iPhone були впевнені, що їх апарати підтримують роботу в мережах 5G.



Хто не здогадується про можливість пдключення до 5G

Втім, в цьому відношенні покупці смартфонів Samsung навіть перевершили «суперників». Багато з опитаних і зовсім "помітили поліпшення" в роботі мобільної мережі з появою новин про початок тестової експлуатації 5G-мереж в США.

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