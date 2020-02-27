Скільки заробляють фрілансери в Україні

У 2019 році гонорари українських фрілансерів виросли на 17%. Кожен другий фрілансер заробляє щомісяця від 300 до 500 доларів.

Дохід фрілансерів в Україні підрахувала українська фріланс-платформа Freelancehunt.

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Як підрахували експерти, понад третину фрілансерів, що користуються послугами платформи, можуть заробляти щомісяця близько 1000 доларів. При цьому 13% заробляють понад 1000 доларів у місяць.

Дохід у цифрах

В середньому на Freelancehunt фахівці заробляють близько 16 тисяч гривень на місяць.

При цьому програмісти, що займаються веб-розробкою та версткою, в середньому заробляють 23 354 гривень на місяць.

Розробники мобільних додатків – 22 017 гривень.

Фахівці з маркетингу та просування – 20 359 гривень.

Архітектура та інжиніринг – 17 410 гривень.

Дизайн – 15 612 гривень.

Переклад – 14 568 гривень.

Системне адміністрування – 14 087 гривень.

Робота з текстами – 13 892 гривень.

Більшість фрілансерів протягом місяця завершує від одного до п'яти замовлень, і тільки кожен сьомий фрілансер може опрацювати понад 10 проєктів. Багато проєктів протягом місяця виконують копірайтери, перекладачі та дизайнери.

Скільки заробляють фрілансери на місяць

Опитування серед фрілансерів проводили на платформі Freelancehunt з 7 по 12 лютого 2020 року. В опитуванні взяли участь 3 462 зареєстрованих користувачів.

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