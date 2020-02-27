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Скільки заробляють фрілансери в Україні

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Скільки заробляють фрілансери / blog.okaymonday.com

У 2019 році гонорари українських фрілансерів виросли на 17%. Кожен другий фрілансер заробляє щомісяця від 300 до 500 доларів.

Дохід фрілансерів в Україні підрахувала українська фріланс-платформа Freelancehunt.

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Як підрахували експерти, понад третину фрілансерів, що користуються послугами платформи, можуть заробляти щомісяця близько 1000 доларів. При цьому 13% заробляють понад 1000 доларів у місяць.

Дохід у цифрах

В середньому на Freelancehunt фахівці заробляють близько 16 тисяч гривень на місяць.

  • При цьому програмісти, що займаються веб-розробкою та версткою, в середньому заробляють 23 354 гривень на місяць.
  • Розробники мобільних додатків – 22 017 гривень.
  • Фахівці з маркетингу та просування – 20 359 гривень.
  • Архітектура та інжиніринг – 17 410 гривень.
  • Дизайн – 15 612 гривень.
  • Переклад – 14 568 гривень.
  • Системне адміністрування – 14 087 гривень.
  • Робота з текстами – 13 892 гривень.

Більшість фрілансерів протягом місяця завершує від одного до п'яти замовлень, і тільки кожен сьомий фрілансер може опрацювати понад 10 проєктів. Багато проєктів протягом місяця виконують копірайтери, перекладачі та дизайнери.

Скільки заробляють фрілансери в Україні

Скільки заробляють фрілансери на місяць 

Опитування серед фрілансерів проводили на платформі Freelancehunt з 7 по 12 лютого 2020 року. В опитуванні взяли участь 3 462 зареєстрованих користувачів.

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Теги: Новини Техно Техно IT-бізнес
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