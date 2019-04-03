Скільки заробляють працівники Google за годину

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Скільки заробляють працівники Google за годину
Скільки заробляють працівники Google за годину / Unsplash

Корпорація Google зрівняла мінімальну зарплату для підрядників та працівників, які працюють за контрактом.

Зміни внесли через петицію від працівників, які не мають постійного контракту з компанією, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Тепер всі кадрові компанії, з якими співпрацює корпорація, повинні встановити мінімальну зарплату на рівні 15 доларів за годину.

Які покращення чекають Google

Частка найманих працівників, які працюють без контракту, в Google становить близько 54%, або 122 тисячі осіб усієї робочої сили. Тепер, окрім підвищення платні, підрядники зможуть отримувати медичну підтримку.

Зазначається, що зміни в розмірі оплати праці наберуть чинності не пізніше січня 2020 року, інші нововведення – в термін до січня 2022-го року.

Працівники, які працюють за контрактом, у свою чергу, зможуть претендувати на оплачувану 12-ти тижневу відпустку по догляду за дитиною. Окрім того, вони зможуть отримати 5 тис. доларів субсидії для підвищення кваліфікації.

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Теги: LifeStyle Техно Google Food and Drinks Інтернет
Джерело: Техно 24
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