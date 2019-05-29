Скільки заробляють працівники найбільших IT-компаній: інфографіка

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Найбільше у світі заробляють працівники Alphabet
Найбільше у світі заробляють працівники Alphabet

Журналісти зібрали дані про середню зарплату у найбільших IT-компаніях у світі. Найбагатшими працівниками у 2018 році були співробітники Alphabet, до складу якої входить Google.

Як пише видання Wired, середня зарплата за рік в корпорації Alphabet становить 246 884 доларів. Це на чверть більше в порівнянні з 2017 роком.

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Представники Alphabet розповіли, що збільшення зарплати пов’язане із розподілом акцій. У 2017-му співробітники фактично отримали тільки половину винагород, тоді як в минулому році компанія відновила повноцінні виплати.

Скільки заробляють працівники найбільших IT-компаній

Скільки заробляють працівники найбільших IT-компаній

На другому місці компанія Facebook, середня зарплата співробітників якої в становить 228 651 доларів. При цьому їхня зарплата зросла на 5%.

На третьому місці Twitter – 172 703 доларів. Далі йдуть працівники NVIDIA із середньою зарплатою 155 035 доларів. А на 5 місці опинилась Intel – 106 900 доларів на працівника.

Цікаво, що у Amazon, IBM, Tesla та Apple середній дохід співробітників значно нижчий, від згаданих вище компаній.

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Теги: Техно Новини Техно Google Facebook Twitter IT-бізнес
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