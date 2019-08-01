Скільки заробляють українські тестувальники: цікава статистика

38 Читать новость на русском
Скільки заробляють українські тестувальники
Скільки заробляють українські тестувальники / k-lagan.com

Сервіс для dou.ua провів опитування та визначив, скільки заробляли українські тестувальники у червні цього року. Загалом, останні роки зарплати QA демонструють позитивну динаміку.

Як йдеться на сайті dou.ua, середня зарплата Senior QA виросла на 350 доларів, Middle — на 200 доларів, Junior — на 70 доларів.

Так, у великих містах Junior QA Engineer з роком досвіду заробляє 500 – 550 доларів (12 500 – 13 700 гривень).

Цікаво: Львівський стартап залучив 150 тисяч доларів інвестицій

Загалом, у Києві найвищі зарплати серед тестувальників практично усіх спеціалізацій. До прикладу, Senior у столиці отримують на 500 доларів більше, ніж у Львові й Харкові, та на 600 і 800 доларів більше, ніж в Одесі і Дніпрі відповідно.

Скільки заробляють українські тестувальники

Найбільша зарплата у QA в Києві

Найнижчу зарплату отримують Manual QA. Порівняно з Automation, Junior Manual тестувальники отримують на 200 доларів менше. При цьому Senior Automation QA заробляють приблизно на тисячу доларів більше ніж колеги Manual.

Інші дані. Цікаво, що більшість тестувальників є офісними працівниками. Віддалено працює лише 1,5% респондентів. Серед розробників таких 3,5%.

Скільки заробляють українські тестувальники

Зарплати відповідно до спеціалізації

Що стосується навиків, то 42% тестувальників знають англійську вище середнього рівня. А ось тих, хто володіє англійською на елементарному рівні лише 1,2%.

Опитування проводили з 3 червня по 3 липня. В опитуванні взяли участь 11 439 респондентів, із них 1908 тестувальників.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Все про грудне годування: як правильно налагодити лактацію і успішно вигодувати малюка
сьогодні
1046
Теги: Новини Техно Техно IT-бізнес
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Історія компанії Meizu: від успіху до розвалу
30 липня 21:15 Історія компанії Meizu: від успіху до розвалу
Анастасія Кушпіт 5732
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
29 липня 09:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
9714
Окей, продано: як у Viber можна розвивати електронну комерцію
28 липня 22:09 Окей, продано: як у Viber можна розвивати електронну комерцію
1851
Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
27 липня 22:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
Ірина Полицька 1429
ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
27 липня 08:08 ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
4157
Новини
Більше новин
Залиште відгук