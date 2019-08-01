Скільки заробляють українські тестувальники: цікава статистика

Сервіс для dou.ua провів опитування та визначив, скільки заробляли українські тестувальники у червні цього року. Загалом, останні роки зарплати QA демонструють позитивну динаміку.

Як йдеться на сайті dou.ua, середня зарплата Senior QA виросла на 350 доларів, Middle — на 200 доларів, Junior — на 70 доларів.

Так, у великих містах Junior QA Engineer з роком досвіду заробляє 500 – 550 доларів (12 500 – 13 700 гривень).

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Загалом, у Києві найвищі зарплати серед тестувальників практично усіх спеціалізацій. До прикладу, Senior у столиці отримують на 500 доларів більше, ніж у Львові й Харкові, та на 600 і 800 доларів більше, ніж в Одесі і Дніпрі відповідно.

Найбільша зарплата у QA в Києві

Найнижчу зарплату отримують Manual QA. Порівняно з Automation, Junior Manual тестувальники отримують на 200 доларів менше. При цьому Senior Automation QA заробляють приблизно на тисячу доларів більше ніж колеги Manual.

Інші дані. Цікаво, що більшість тестувальників є офісними працівниками. Віддалено працює лише 1,5% респондентів. Серед розробників таких 3,5%.

Зарплати відповідно до спеціалізації

Що стосується навиків, то 42% тестувальників знають англійську вище середнього рівня. А ось тих, хто володіє англійською на елементарному рівні лише 1,2%.

Опитування проводили з 3 червня по 3 липня. В опитуванні взяли участь 11 439 респондентів, із них 1908 тестувальників.

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