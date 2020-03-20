Складаний електроскутер Himo H1 отримав глобальну версію

Ультракомпактний електроскутер компанії Himo, що входить в екосистему Xiaomi, був анонсований ще в кінці 2019 року на краудфандінговому майданчику Youpin для китайського ринку. Незабаром модель H1 стала популярною, і незвичайний двоколісний транспорт зі значною для своїх розмірів дальністю пробігу перебрався на платформу IndieGoGo, де став доступний і для покупців з інших країн.

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Особливості Himo H1

Ключова особливість моделі – складна конструкція: в "похідному" положенні розмір 14,5-кілограмового скутера можна порівняти з аркушем паперу формату А3. На кермі Himo H1, який можна регулювати залежно від росту водія, розташований екран з LED-підсвіткою. Він інформує про швидкість руху транспортного засобу і рівень заряду акумуляторної батареї.

Виробник запевняє, що однієї "заправки" змінною АКБ місткістю 7500 мАг вистачить на 30 кілометрів поїздки, заявлена ​​максимальна швидкість становить 18 км/год. Для пересування в темний час доби Himo H1 оснащений світлодіодним ліхтарем. Проєкт уже зібрав 879% суми, необхідної для початку серійного виробництва, а перші міжнародні поставки заплановані на травень 2020 року.

Відео про Himo H1:

Ціна

В рамках краудфандингової кампанії на IndieGoGo компактний електроскутер можна придбати за ціною від 469 доларів, пізніше його роздрібна вартість збільшиться до 699 доларів.

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