Складаний смартфон Huawei Mate X знову засвітився в мережі

130 Читать новость на русском
Huawei Mate X знову засвітився в мережі
Huawei Mate X знову засвітився в мережі / keddr.com

Одразу після анонсу Huawei відклала вихід свого складаного смартфону Mate X. Як пояснив виробник, вихід був відкладений у зв'язку з необхідністю проведення додаткових тестів.

Та зараз смартфон з'явився в базі даних Китайського центру сертифікації телекомунікаційного обладнання (TENAA).

Тож очевидно, компанія вже почала підготовку до старту продажів Mate X в Китаї.

Читайте також:  Xiaomi випустила лімітовану версію Redmi K20 у золоті та діамантах

На сайті TENAA вказані характеристики смартфона. Зокрема, стало відомо, що смартфон постачатиметься попередньо встановленою ОС Android 9 Pie "з коробки", поверх якої, як видно, буде встановлена ​​програмна оболонка EMUI 9.1.

Huawei Mate X

Huawei Mate X буде не кожному по кишені 

Ціна питання. Виробник досі не назвав офіційної вартості гнучкого смартфона. Згідно з публікаціями різних ресурсів, смартфон можна буде придбати в Європі за 2299 євро (69 тисяч гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
З шоу-бізнесу в політику: які зірки ідуть в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
сьогодні
20059
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Huawei
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
До річниці Apollo 11: підбірка найкращих фільмів про місію
18 липня 21:00 До річниці Apollo 11: підбірка найкращих фільмів про місію
Анастасія Кушпіт 328
50 років Apollo 11: як проходила історична висадка людини на Місяць
18 липня 10:10 50 років Apollo 11: як проходила історична висадка людини на Місяць
Михайло Года 1708
Місячне затемнення 2019: яскраві фото з соцмереж
17 липня 14:02 Місячне затемнення 2019: яскраві фото з соцмереж
1982
Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
17 липня 10:00 Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
15544
Російський додаток FaceApp: чи існує небезпека для українців
16 липня 16:06 Російський додаток FaceApp: чи існує небезпека для українців
2027
Новини
Більше новин
Залиште відгук