Складаний смартфон Huawei Mate X знову засвітився в мережі

Одразу після анонсу Huawei відклала вихід свого складаного смартфону Mate X. Як пояснив виробник, вихід був відкладений у зв'язку з необхідністю проведення додаткових тестів.

Та зараз смартфон з'явився в базі даних Китайського центру сертифікації телекомунікаційного обладнання (TENAA).

Тож очевидно, компанія вже почала підготовку до старту продажів Mate X в Китаї.

Читайте також: Xiaomi випустила лімітовану версію Redmi K20 у золоті та діамантах

На сайті TENAA вказані характеристики смартфона. Зокрема, стало відомо, що смартфон постачатиметься попередньо встановленою ОС Android 9 Pie "з коробки", поверх якої, як видно, буде встановлена ​​програмна оболонка EMUI 9.1.

Huawei Mate X буде не кожному по кишені

Ціна питання. Виробник досі не назвав офіційної вартості гнучкого смартфона. Згідно з публікаціями різних ресурсів, смартфон можна буде придбати в Європі за 2299 євро (69 тисяч гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно