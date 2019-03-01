Складний смартфон Huawei Mate X міг мати інший дизайн: деталі

З самого початку компанія Huawei збиралася представити складний смартфон, як Samsung Galaxy Fold, а потім визнала цю ідею невдалою. Відзначимо, гнучкий Huawei Mate X представили 24 лютого в рамках виставки MWC 2019.

Гендиректор китайської компанії Річард Ю розповів в інтерв'ю ресурсу Business Insider, що його компанія створила прототип складного телефону, схожого на Samsung Galaxy Fold, але потім "знищила його", тому що "він був дуже поганим".

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Гнучкий смартфон Huawei Mate X має один гнучкий дисплей, який складається назовні і розгортається при зміні формату смартфона на планшет. Samsung Galaxy Fold влаштований трохи по-іншому: з виділеним екраном смартфона на передній панелі пристрою і окремим великим екраном для режиму планшета.

Я вважаю, що з двома екранами, фронтальним і тильним, телефон стає занадто важким. У нас було кілька рішень, але ми від них відмовилися. У нас було три проекти одночасно. Було навіть щось краще, ніж Samsung Galaxy Fold, які я знищив,

– відзначив Річард Ю.

У той час, відмінності між Mate X і Galaxy Fold породили суперечки з приводу того, у якого телефону краще дизайн.



Huawei Mate X / Getty Images

Френк Жіллет, аналітик Forrester, висловив думку, що спочатку дизайн складного телефону Huawei виглядає краще.

Складаний планшет Huawei на перший погляд виглядає краще просто тому, що він тонше і має більший екран в режимі телефону і планшета,

– зауважив Жіллет.

Разом з тим він зазначив, що зараз рано про щось сперечатися, так як ми маємо справу з прототипами. По-справжньому можна буде оцінити тільки серійні зразки.

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