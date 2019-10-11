Словник стартапера: як порозумітися з інвестором

Щоб правильно звернутись до правильного інвестора із правильно мовою, засновник стартапу має вільно орієнтуватися в інвестиційній термінології.

За допомогою спеціалістів одного з передових В2В акселераторів Європи Startup Wise Guys 24 канал пояснить вам найпотрібніші терміни, пов’язані зі світом стартапів та інвесторами.

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Стартап – нещодавно створена компанія. Найчастіше маються на увазі компанії, які працюють над проектами у сфері технологій. Людина, яка мріє заснувати свій стартап, але поки що нічого не робить для реалізації цієї мрії – wannabe (англійська розмовна мова так називає людей, які хочуть стати кимось, наприклад – стартапером). Людина, яка заснувала будь-яку компанію, – фаундер. Люди, які змогли вчасно долучитись до фаундера на зовсім ранніх стадіях його роботи – кофаундери.

Стадії розвитку стартапу теж мають свою класифікацію: рання стадія (від задумки до реалізації), посівна стадія (seed stage – перша стадія розвитку стартапу: вивчення ринку, складання бізнес-плану, розробка та тестування продукту/послуги), стадія зростання (growth stage), зріла стадія (maturity – коли стартап перебуває у піку свого розквіту та сил) та стадія придбання (acquisition).

Pre-money valuation – оцінка компанії до вкладення в неї інвестицій. Post-money valuation – відповідно, теж оцінка, але вже з урахуванням отриманих інвестицій.

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Залежно від стадії розвитку проекту, стартап намагається привабити та залучити різні види інвесторів.

FFF або 3F, воно ж – Friends, Family and Fools. Друзі, сім'я та дурні, які вам повірили на ранньому етапі стартапу і допомогли із реалізацією проекту. По суті – початок інвестицій у проект з доінвестиційного періоду.

Стартап-інкубатор – це організація, яка займається підтримкою молодого бізнесу на усіх етапах його розвитку: від розробки ідеї до отримання нею прибутку. Підтримують шляхом навчання та надання менторів (наставників, які досягли успіху і зараз перебувають у найвищій точці піраміди Маслоу, вони готові говорити про причини своїх невдач, а також ділитись досвідом, порадами, зв'язками та ресурсами). Крім того, інкубатор іноді надає стартапу повну інфраструктуру з кріслами, столами, кавою та печеньками, аби його колектив міг спокійно зосередитись на реалізації проекту.

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Стартап-акселератор – це наступний після інкубатора левел. Також посилено та інтенсивно допомагає стартапам із навчанням, допомагає їм завести потрібні знайомства та перетворити їх на власну мережу контактів, знайомить із менторами та заохочує смаколиками. Може надавати допомогу із піаром та маркетингом. Крім того – може інвестувати у проект якісь незначні суми, які фаундери можуть спрямувати на розвиток того, що ще потрібно розвивати.

Бізнес-ангели – це чудові багаті люди, які вже повністю реалізували себе як підприємці і тепер мають час та натхнення змінювати світ на краще. Тому вони вкладають гроші у стартапи на ранніх стадіях, як правило, в обмін на конвертований борг або частку в компанії. Можуть об’єднуватися в ангельські групи, або ангельські мережі, щоб було простіше обмінюватись дослідженнями та формувати пули інвестиційного капіталу для розподілу ризиків, а також для надання порад компаніям з їхніх портфелів. Зазвичай вони є сполучною ланкою між стадією самофінансування бізнесу і стадією, коли підприємство має потребу в обсязі фінансування, що може запропонувати венчурний інвестор. На відміну від венчурних фондів, наприклад, бізнес-ангели можуть приймати ще й емоційні рішення щодо доцільності тієї чи іншої інвестиції. Цілком їхнє право – ризикують вони все одно виключно власними грошима.

Венчурні фонди – такі інвестиційні фонди, які спеціалізуються на тому, що фінансують зростання молодих, але багатообіцяючих компаній. Як правило – у розрахунку на багатократне повернення вкладених коштів. Це вважається ризикованим видом інвестування, адже якою б багатообіцяючою не була молода компанія, вона може і розвалитись. А може і підкорити всесвіт – на початку роботи вгадати важко. Тому венчурні інвестиції містять високий ступінь ризику, але одночасно обіцяють більше ніж просто гарні перспективи доходу — вищі за середній. Венчурні інвестиції – це ставка на підкорення світу.