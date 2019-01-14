Служба в Україні надихнула військового США розробити новий картографічний додаток
Лейтенант Національної гвардії сухопутних сил США Джеймс Пістелл розробив легкий у використанні, а головне – безкоштовний комп'ютерний додаток, який дозволяє швидко зобразити план операції на місцевості.
Про це повідомили на сайті Національної гвардії США.
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Джеймс Пістелл, до того, як став військовим займався розробками інтернет-програм. А ідея розробки спеціального додатка прийшла до нього під час служби в Україні у 2018 році. Тоді військові Національної гвардії США поряд з військовими інших країн-членів НАТО, допомагали у тренуванні українських військових та штабних службовців.
Підрозділ використовував інтернет-сайт для графічного зображення операцій, однак, він працював не дуже ефективно.
Він був справді застарілим і навіть, якщо сайт працював, символи на ньому – ні. Я подумав, що можу розробити значно кращу версію. Мене спонукав до створення цього мій міжнародний досвід і я хотів допомогти іншим військовим у плануванні операцій,
– сказав розробник.
Додаток поєднує Google Maps з інструментом, який дозволяє використовувати військову систему MGRS, а також обирати вид графіки.
Додаток MGRS Mopper
Додаток, розроблений Пістеллем вже привернув увагу у США. Крім того, Джеймс Пістелл отримав електронний лист служб, які вже користуються цими додатками.
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