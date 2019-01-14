Служба в Україні надихнула військового США розробити новий картографічний додаток

302 Читать новость на русском
Військові Національної гвардії США в Україні
Військові Національної гвардії США в Україні / ukrainian.voanews.com

Лейтенант Національної гвардії сухопутних сил США Джеймс Пістелл розробив легкий у використанні, а головне – безкоштовний комп'ютерний додаток, який дозволяє швидко зобразити план операції на місцевості.

Про це повідомили на сайті Національної гвардії США.

Читайте також: Вірус у подарунок: Alcatel продавала заражені смартфони

Джеймс Пістелл, до того, як став військовим займався розробками інтернет-програм. А ідея розробки спеціального додатка прийшла до нього під час служби в Україні у 2018 році. Тоді військові Національної гвардії США поряд з військовими інших країн-членів НАТО, допомагали у тренуванні українських військових та штабних службовців.

Підрозділ використовував інтернет-сайт для графічного зображення операцій, однак, він працював не дуже ефективно.

Він був справді застарілим і навіть, якщо сайт працював, символи на ньому – ні. Я подумав, що можу розробити значно кращу версію. Мене спонукав до створення цього мій міжнародний досвід і я хотів допомогти іншим військовим у плануванні операцій,
– сказав розробник.

Додаток поєднує Google Maps з інструментом, який дозволяє використовувати військову систему MGRS, а також обирати вид графіки. 

Додаток MGRS Mopper
Додаток MGRS Mopper

Додаток, розроблений Пістеллем вже привернув увагу у США. Крім того, Джеймс Пістелл отримав електронний лист служб, які вже користуються цими додатками. 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Новини України Техно Ґаджети Додатки Новини США
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найважливіші розробки 2018 року, які можуть змінити індустрію
13 січня 20:07 Найважливіші розробки 2018 року, які можуть змінити індустрію
1560
Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос
12 січня 12:54 Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос
Анастасія Можаровська 3736
Huawei Y9 2019 представили офіційно: характеристики
10 січня 15:03 Huawei Y9 2019 представили офіційно: характеристики
1429
Секрети на Android, які покращують роботу смартфону: покрокова інструкція
9 січня 21:09 Секрети на Android, які покращують роботу смартфону: покрокова інструкція
Михайло Года 15101
Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
8 січня 21:04 Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
Ірина Полицька 9651
Космічні перегони: хто встигне першим на Місяць?
8 січня 19:01 Космічні перегони: хто встигне першим на Місяць?
Борис Немировський 3270
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук