Служба в Україні надихнула військового США розробити новий картографічний додаток

Лейтенант Національної гвардії сухопутних сил США Джеймс Пістелл розробив легкий у використанні, а головне – безкоштовний комп'ютерний додаток, який дозволяє швидко зобразити план операції на місцевості.

Про це повідомили на сайті Національної гвардії США.

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Джеймс Пістелл, до того, як став військовим займався розробками інтернет-програм. А ідея розробки спеціального додатка прийшла до нього під час служби в Україні у 2018 році. Тоді військові Національної гвардії США поряд з військовими інших країн-членів НАТО, допомагали у тренуванні українських військових та штабних службовців.

Підрозділ використовував інтернет-сайт для графічного зображення операцій, однак, він працював не дуже ефективно.

Він був справді застарілим і навіть, якщо сайт працював, символи на ньому – ні. Я подумав, що можу розробити значно кращу версію. Мене спонукав до створення цього мій міжнародний досвід і я хотів допомогти іншим військовим у плануванні операцій,

– сказав розробник.

Додаток поєднує Google Maps з інструментом, який дозволяє використовувати військову систему MGRS, а також обирати вид графіки.



Додаток MGRS Mopper

Додаток, розроблений Пістеллем вже привернув увагу у США. Крім того, Джеймс Пістелл отримав електронний лист служб, які вже користуються цими додатками.

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