Смарт-браслети Honor Band 4 і Honor Band 4 Running: характеристики та ціна в Україні

Компанія Huawei представила в Україні нові фітнес-браслети під власним брендом Honor. Браслети Honor Band 4 і Honor Band 4 Running отримали стійкі до подряпин дисплеї та багато корисних функцій.

Про це повідомили у прес-службі Honor.

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Браслет Honor Band 4 отримав сенсорний 2,5D AMOLED-дисплей, стійкий до подряпин. Пристрій підтримує функції моніторингу сну Huawei TruSleep і відстеження пульсу у режимі реального часу TruSeen 3.0. Окрім того, передбачені налаштування під різні типи тренувань – від бігу на вулиці до розпізнавання стилів плавання.

Honor Band 4 Running розроблений з урахуванням потреб людей, які займаються бігом. Конструкція браслету дозволяє закріплювати модель на взутті. Honor Band 4 Running оснащений шестиосьовим датчиком, який відстежує положення тіла під час бігу: поставлення стопи, ступінь вивертання стопи, довжину кроку, каденс і тривалість контакту з поверхнею.



Honor Band 4 вже доступний в українських магазинах

Обидві моделі не підтримують функцію безконтактних платежів.

Характеристики Honor Band 4

Головна особливість моделі – повнокольорний AMOLED-дисплей із 2,5D скла. Також новинка отримала зручний м’який ремінець, який міцно тримається на руці. На полицях українських магазинів Honor Band 4 буде доступний в двох кольорах: синьому та чорному.

Смарт-браслет підтримує функції SMS, дзвінків і повідомлення із соціальних мереж. Також за допомогою ґаджета можна визначити розташування телефона, якщо раптом ви не пам’ятаєте де його залишили.



Honor Band 4 можна занурювати у воду на глибину до 50 метрів

Honor Band 4 також має високу автономність. За запевненнями виробника, девайс може пропрацювати від одного заряду акумулятора до 17 днів. Також новинка захищена від потрапляння пилу та вологи. Honor Band 4 буде працювати навіть на глибині до 50 метрів.

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Огляд Honor Band 4 – дивіться відео

Характеристики Honor Band 4 Running

Honor Band 4 Running буде доступний в українських магазинах також у двох кольорах – червоному та зеленому. Його вага всього 17 грамів і він отримав дихаючий ремінець з термополіуретану з вентиляційними отворами, які забезпечують комфорт під час тренувань. Завдяки зворотній застібці та якості матеріалів ремінцю, виготовленого за технологією двокольорового лиття, можна не боятися, що браслет зісковзне під час інтенсивного тренування.



Honor Band 4 Running отримав кольоровий OLED-дисплей

Окрім того, Honor Band 4 Running оснащений OLED-дисплеєм діагоналлю 0,5 дюйма з круглою сенсорною кнопкою. Додаткову зручність забезпечує функція управління жестами: для активації браслету необхідно підняти зап'ясток, для відключення – опустити, а для перемикання між режимами зображення – повернути.



Honor Band 4 Running буде доступний в Україні в червоному та зеленому кольорах

Honor Band 4 Running має шестиосьовий датчик, за допомогою якого браслет відстежує положення тіла. Датчик розпізнає сім різних параметрів активності: постановку стопи і силу удару при контакті з поверхнею, кут повороту, ступінь вивороту стопи, довжину кроку, каденс і тривалість контакту з поверхнею. Технологія дозволяє покращити показники бігу (скоротити витрати енергії через неправильне положення тіла) та знизити ймовірність травм під час тренувань.

Огляд Honor Band 4 Running – дивіться відео

Новинка подібно до попередньої версії може працювати на глибині до 50 метрів. Потужний процесор з низьким енергоспоживанням дозволяє використовувати браслет до 21 дня у режимі очікування та 2 тижні у режимі звичайного використання.

Ціна Honor Band 4 і Honor Band 4 Running

Honor Band 4 і Honor Band 4 Running вже доступні в українських магазинах. За версію Honor Band 4 доведеться заплати 1 399 гривень, а Honor Band 4 Running обійдеться в 799 гривень.