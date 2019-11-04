Смарт-годинник Xiaomi Smart Watch засвітився на "живих" фото

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Xiaomi Smart Watch: фото та дата презентації
Xiaomi Smart Watch: фото та дата презентації / Фото з вільних джерел

В мережі з'явилась якісна фотографія ще неанонсованого розумного годинника Xiaomi Smart Watch. Джерелом витоку став представник китайського вендора, який сфотографував ґаджет за день до анонсу.

Деталі про смарт-годинник. Фотографію майбутньої новинки опублікував топ-менеджер Xiaomi Лі Сяошун, повідомляє Gizchina.

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Згідно з опублікованим зображенням, пристрій отримає дисплей, загнутий з усіх чотирьох сторін. Знімок також демонструє підтримку прошивкою MIUI Watch темного режиму оформлення.

З чуток, європейська версія пристрою може бути випущена під управлінням модифікованої версії ОС з підтримкою сервісів Google.

Xiaomi Smart Watch
Xiaomi Smart Watch

За даними джерел мережі, ґаджет надійде в продаж з чорним, сірим, білим і темно-синім браслетами з гіпоалергенного матеріалу і швидкознімними кріпленням. Раніше стало відомо, що смарт-годинник Xiaomi отримають вбудований модуль NFC і широкий набір додатків.

Дата презентації. Анонс новинки відбудеться вже у вівторок, 5 листопада, ціна пристрою виробником ще не оголошена.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Розумний годинник Xiaomi
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