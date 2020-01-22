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Смарт-годинник Xiaomi Watch Color отримав нову корисну функцію

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Xiaomi Watch Color / Фото з вільних джерел

Смарт-годинник Xiaomi Watch Color, який представили на початку року, отримав нову версію прошивки, яка розширила функціональність девайса. Окрім традиціного підвищення стабільності ОС, аксесуар отримав корисну можливість, яка покликана спростити життя власнику.

Що відомо про нову функцію

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Йдеться про можливість регулювання яскравості екрану за допомогою простого повороту зап'ястя.

Така можливість буде особливо корисна при цілодобовому використанні ґаджета: в нічний час занадто яскраве підсвічування буде сліпити користувача, а вдень ​​її часто доводиться викручувати на максимум. В меню системних налаштувань годинника вже з'явився спеціальний пункт, завдяки якому можна відкалібрувати чутливість жестів для зміни інтенсивності підсвічування.

Інші покращення

Розробники також зазначають, що у версії прошивки 1.2.220 оптимізували роботау служби нагадувань, таймера, моніторингу сну, будильника, трекінгу фізичної активності і процедура прив'язки пристрою до платіжній системі AliPay.

Що відомо про годинник 

Xiaomi Watch Color оснащені 1,39-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 454х454 пікселів, акумулятором 430 мАг, NFC-датчиком і здатні пропрацювати до 22 днів в режимі очікування. Новинка з'явилася на ринку 3 січня 2020 року. Вартість аксесуара становить 115 доларів (орієнтовно 2 800 гривень за курсом станом на 22 січня 2020 року).

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Автор: Єва Шварц
Теги: Здоров'я Новини Техно Техно Ґаджети Xiaomi Розумний годинник Ціни Здоров’я очей
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