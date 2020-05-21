Смартфон-середнячок Huawei Y6 вже в Україні: потужна батарея та потрійна камера

Huawei провела в Україні онлайн-презентацію та представил низку нових девайсів. Ми вже писали про бюджетник Huawei Y5p. Зараз хочемо більш детально розповісти про пристрій середнього цінового діапазону Huawei Y6.

24 канал теж брав участь у презентації. Однією з важливих переваг новинки стала батарея, ємністю 5 тисяч мАг. Виробник також акцентував увагу на енергоефективності смартфона. На одному заряді Huawei Y6p може відтворювати до 32 годин відео.

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Також цікаво, що зарядка дає змогу використовувати потужний акумулятор для зарядки інших девайсів.

Характеристики

Huawei Y6p отримав потрійну основну камеру, що складається із таких модулів:

13-мегапіксельний головний датчик

ширококутний модуль на 5 Мп

2-мегапіксельна камера для ефекту боке.

Фронтальна камера має роздільну здатність 8 Мп.

Новинка отримала 6,3-дюймовий дисплей Huawei Dewdrop Display. Задня панель створена за системою восьмиступеневого процесу, завдяки чому їхня поверхня виблискує і має особливу текстуру.

Huawei Y6 може похвалитись потужною батареєю / Пресслужба Huawei

Huawei Y6p оснащений восьмиядерним процесором, у парі з 3 ГБ RAM-пам'яті і 64 ГБ внутрішнього сховища.

Huawei Y6p працює на інтерфейсі EMUI 10.1, на базі Android 10. Також у Huawei Y6p попередньо встановлено фірмовий магазин додатків Huawei AppGallery.

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Ціна

Huawei Y6p з'явиться в Україні з 29 травня. Його рекомендована вартість – 3 799 гривень.