Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 випробували на автономність: неочікувані результати

Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 отримав акумулятор на 4000 мАг та підтримку швидкої зарядки Quick Charge 4. Такі цифри доволі багатообіцяючі, проте новинка має великий дисплей і продуктивну "начинку". Тому експерти перевірили Redmi Note 7 на автономність.

Основні характеристики. Як повідомляє 4PDA, Xiaomi Redmi Note 7 побудований на Qualcomm Snapdragon 660 – чіпсеті не першої свіжості, однак запас потужності у нього значний. Також Redmi Note 7 обладнали IPS-дисплеєм з діагоналлю 6,3 дюйма і батареєю на 4000 мАг.

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Випробування в бенчмарках. У Geekbench 4 смартфон набрав 5480 очок. Redmi Note 7 розрядився з 90% до 61% за 3 години. Із скріншоту видно, що бенчмарк оцінив результат як середній, але все одно вище, ніж у Samsung Galaxy S8 і Note 8 на чіпсеті Snapdragon 835.



Xiaomi Redmi Note 7: результати тестування у бенчмарку

Тестування в PCMark більш наочне. Під час тесту бенчмарк симулює різні сценарії використання ґаджета: веб-серфінг, редагування відео, робота з текстом і так далі. Перевірка автономності проводилася на максимальній яскравості екрану.



Xiaomi Redmi Note 7 може пропрацювати на 20 хвилин довше, ніж Xiaomi Mi 9

У такому режимі Redmi Note 7 видав 6 години 59 хвилин роботи дисплея. Відзначимо, що флагманський Xiaomi Mi 9 протримався 6 годин і 37 хвилин.

Реальні випробування. В режимі циклічного відтворення відео Full HD з виставленою на 50% яскравістю екрану Redmi Note 7 пропрацював 12 годин. Результат гідний, але не рекордний. Xiaomi Mi9 з його AMOLED-дисплеєм здатний програвати ролики довше (точніше – 18 годин).

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При цьому в звичайній експлуатації Redmi Note 7 показує себе впевненим "хорошистом" і здатний пропрацювати півтора дня без підзарядки при середньому навантаженні.

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