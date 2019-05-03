Смартфон ASUS Zenfone 6 показали на офіційному фото

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Один із ймовірних дизайнів ASUS Zenfone 6
Один із ймовірних дизайнів ASUS Zenfone 6 / Unbox PH

Компанія ASUS опублікувала тизер-зображення смартфона Zenfone 6. Презентацію новинки запланували на 16 травня і вона зможе похизуватися безрамковим дисплеєм та продуктивною начинкою.

Дисплей. Як можна побачити на тизері у дисплея ASUS Zenfone 6 немає ні вирізу, ні отвору для фронтальної камери. Це свідчить про те, що новинка отримає селфі-модуль у вигляді перископа, що висувається з верхньої частини корпусу.

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Основні характеристики. Як повідомляє GSMArena, топова версія Zenfone 6 буде нести на борту процесор Qualcomm Snapdragon 855 (вісім ядер Kryo 485 з тактовою частотою до 2,84 ГГц і графічний прискорювач Adreno 640), 6 ГБ оперативної пам'яті і флеш-накопичувач місткістю 128 ГБ.

ASUS Zenfone 6
ASUS Zenfone 6 отримає абсолютно безрамковий дисплей

Як програмна платформа на смартфоні буде використовуватися операційна система Android 9 Pie.Також ідеться про підтримку 18-ватної швидкої підзарядки акумуляторної батареї.

Камери та сканер відбитків пальців. Апарат отримає подвійну або потрійну основну камеру, до її складу увійде датчик з 48 Мп. Дактилоскопічний сканер може бути інтегрований в дисплей.

ASUS Zenfone 6
Презентація ASUS Zenfone 6 відбудеться 16 травня

Ціна. Презентація новинки відбудеться на спеціальному заході в Валенсії (Іспанія). Інформації про орієнтовну ціну поки немає.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Asus
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