Смартфон Google Pixel 4 надійшов у продаж до офіційного анонсу

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Ймовірний дизайн Google Pixel 4
Ймовірний дизайн Google Pixel 4 / Фото з вільних джерел

Презентація смартфона Google Pixel 4, ймовірно, відбудеться вже в жовтні, однак в'єтнамські продавці пропонують придбати новинку за місяць до офіційного релізу. В мережі вже з'явилися реалістичні знімки девайса із пропозицією купити його в інтернет-магазині, однак ціна виявилася доволі серйозною.

Twitter-інсайдер TechTalkTV опублікував в своєму блозі скріншоти сторінки в'єтнамського онлайн-рітейлера D Store Mobile на Facebook з рекламою неанонсованого Google Pixel 4.

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Деталі про оголошення. Продавець виставив модель з 128 ГБ вбудованої пам'яті за ціною близько 1 077 доларів (орієнтовно 27 000 гривень), а в якості підтвердження наявності товару опублікував фотографію смартфона крупним планом.

Дизайн пристрою збігається з ранніми витоками і тизерами самої Google. У верхньому лівому кутку задньої кришки смартфона виразно видно квадратний модуль основної камери з двома сенсорами і LED-спалахом, в нижній частині панелі розмістився фірмовий логотип.

Google Pixel 4
Google Pixel 4 на "живому" фото

Раніше Google Pixel 4 XL засвітився на реальному відео – згідно з роликом, новинка позбулася 3,5-міліметрового аудіороз'єму.

Дата анонсу. Докладні специфікації, точна дата анонса і офіційна ціна новинки не оголошені.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Google Google Pixel Ціни
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