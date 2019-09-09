Смартфон Google Pixel 4 надійшов у продаж до офіційного анонсу
Презентація смартфона Google Pixel 4, ймовірно, відбудеться вже в жовтні, однак в'єтнамські продавці пропонують придбати новинку за місяць до офіційного релізу. В мережі вже з'явилися реалістичні знімки девайса із пропозицією купити його в інтернет-магазині, однак ціна виявилася доволі серйозною.
Twitter-інсайдер TechTalkTV опублікував в своєму блозі скріншоти сторінки в'єтнамського онлайн-рітейлера D Store Mobile на Facebook з рекламою неанонсованого Google Pixel 4.
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Деталі про оголошення. Продавець виставив модель з 128 ГБ вбудованої пам'яті за ціною близько 1 077 доларів (орієнтовно 27 000 гривень), а в якості підтвердження наявності товару опублікував фотографію смартфона крупним планом.
Дизайн пристрою збігається з ранніми витоками і тизерами самої Google. У верхньому лівому кутку задньої кришки смартфона виразно видно квадратний модуль основної камери з двома сенсорами і LED-спалахом, в нижній частині панелі розмістився фірмовий логотип.
Google Pixel 4 на "живому" фото
Раніше Google Pixel 4 XL засвітився на реальному відео – згідно з роликом, новинка позбулася 3,5-міліметрового аудіороз'єму.
Дата анонсу. Докладні специфікації, точна дата анонса і офіційна ціна новинки не оголошені.
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