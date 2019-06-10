Смартфон Google Pixel 4 XL засвітився на "живому" відео

В очікуванні анонсу смартфонів лінійки Google Pixel 4 в мережі вже з'явилися рендери одного із пристроїв. Тепер же інсайдер із Бангладеш опублікував відео із детальною демонстрацією дизайну Google Pixel 4 XL.

Невеликий відеоролик дає змогу детально розглянути неанонсовану новинку і розкриває її ключові специфікації.

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Камери. Відповідно до ранніх витоків Google Pixel 4 XL отримав подвійну фронтальну камеру, розміщену в області овального отвору в правій верхній частині дисплея. Раніше аналогічну компоновку отримав Samsung Galaxy S10. Роздільна здатність сенсорів селфі-модуля, за даними джерела, складе 32 і 8 Мп, датчиків подвійної основної камери – 48 (Sony IMX586) і 5 Мп.

Основні характеристики. "Серцем" ґаджета, як стверджує автор ролика, стане 8-ядерний процесор Snapdragon 855, обсяг оперативки продемонстрованого пристрою не повідомляється.

Заявлена ​​роздільна здатність дисплея – Quad HD (2560x1440 пікселів), ємність вбудованого акумулятора – 4000 мАг. Працює Google Pixel 4 XL під управлінням чистої версії Android 9.0 Pie.

Дизайн Google Pixel 4 XL – дивіться відео

Достовірність витоку. Компанія Google витік не прокоментувала. Відомий інсайдер OnLeaks пізніше заявив, що на відео імовірно представлено інший пристрій, хоча і не уточнив, який саме. Не виключено, що мова йде про один з ранніх прототипів смартфона.

Дата анонсу смартфонів. Презентація смартфонів Google Pixel 4 і Pixel 4 XL очікується на початку жовтня.

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