Смартфон Honor 10 Lite надійшов у продаж в Україні: характеристики і ціна

27 грудня в Україні офіційно стартували продажі смартфону компанії Huawei – Honor 10 Lite. Він отримав краплеподібний виріз в дисплеї та селфі-камеру, що підтримує штучний інтелект.

Про це повідомляє прес-служба Honor в Україні.

Дизайн Honor 10 Lite

Новинка отримала дисплей з діагоналлю 6.21 дюйма зі співвідношенням сторін 19,5: 9. Вгорі екрану бачимо трендовий нині краплеподібний виріз. Смартфон виготовлений у класичному для компанії стилі з кольоровим градієнтом.

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Завдяки використанню вигнутих 3D-рамкок Honor 10 Lite зручно лежить у руці.

Характеристики Honor 10 Lite

Смартфон працює на процесорі Kirin 710 у парі з 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті.

Honor 10 Lite оснащений 24-мегапіксельною селфі-камерою з підтримкою штучного інтелекту. Ця камера забезпечує розпізнавання 8 сценаріїв зйомки у режимі реального часу і автоматично застосовує додаткові налаштування для ідеальної якості знімків.

Honor 10 Lite можна придбати за акційною ціною

Смартфон підтримує функцію тривимірного освітлення 3D Portrait Lighting. Завдяки цій функції користувач може використовувати студійні ефекти (боке, корекцію відтінку шкіри) під час зйомки.

Основна камера здвоєна з роздільною здатністю модулів 13 Мп та 2 Мп та діафрагмою f/1.8 і f/2.4.

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Також новинка має підтримку модуля NFC, тож новинка годиться для безконтактних розрахунків.

Honor 10 Lite має модуль NFC

Ціна Honor 10 Lite

У роздрібних торгових мережах смартфон можна придбати за рекомендованою ціною 6099 гривень. При цьому до 7 січня Honor 10 Lite можна придбати за акційною ціною 5999 гривень.

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