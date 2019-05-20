Смартфон Honor 10i надійде у продаж в Україні: ціна та бонусний подарунок

Новий смартфон Honor 10i із потрійною камерою вже 31 травня офіційно надійде у продаж в Україні. При цьому у перший місяць продажів користувачам обіцяють приємний бонус – фітнес-трекер Honor Band 4 Running.

Де придбати. Смартфон Honor 10i буде доступний у мережах магазинів Алло, COMFY, Eldorado, MOYO, TTT, Фокстрот та Цитрус.

Ціна. Рекомендована вартість новинки становить 7499 гривень.

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Характеристики. Однією з найбільших переваг новинки можна вважати потрійну камеру з роздільною здатністю 24Мп + 2 Мп + 8 Мп. Камера підтримує технологію штучного інтелекту та розпізнає до 500 сценаріїв зйомки. Роздільна здатність модуля фронтальної камери – 32 Мп.

Honor 10i отримав потрійну камеру

Honor 10i отримав безрамковий Full HD+ дисплей з роздільною здатністю 2340x1080 пікселів. Діагональ екрану становить 6,21 дюйма.

Новинка працює на 8-ядерному фірмовому процесорі Kirin 710 у парі з 4 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті. Ємність акумулятора становить 3400 мАг.

На покупців Honor 10i чекає подарунок

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