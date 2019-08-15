Смартфон Honor 20 Pro офіційно надійшов у продаж в Україні: ціна

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Смартфон Honor 20 Pro
Смартфон Honor 20 Pro / Фото/ прес-служба

Бренд Honor оголосив про старт продажів свого нового флагманського смартфона Honor 20 Pro. В Україні модель буде доступна у смарагдовому кольорі.

Про це Техно 24 розповіли у прес-службі бренду.

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Де купити. Наразі Honor 20 Pro доступний у мережі магазинів "Цитрус". Інформацію щодо старту продажів у інших українських мережах електроніки обіцяють надати пізніше.

Ціна. Версія із 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті оцінена у 14 999 гривень.

Honor 20 Pro

Honor 20 Pro отримав дірку в екрані 

Чим цікавий. Honor 20 Pro отримав основну камеру з 4 модулями: 48-мегапіксельний сенсор із фотомодулем SONY IMX 586; 16 Мп сенсор із кутом зйомки 117 градусів; 8 Мп телемодуль із 3-кратним оптичним зумом і 30-кратним цифровим зумом; 2 Мп об’єктив для макрозйомки.

Honor 20 Pro

Honor 20 Pro доступний у смарагдовому кольорі

Роздільна здатність фронтальної камери становить 32 Мп. Експерти з DxOMark оцінив камеру Honor 20 Pro 111 балів. Для порівняння, Galaxy Note 10+ 5G у цьому рейтингу отримав 113 балів. Тож це дуже хороший показник.

Він отримав Full HD+ дисплей із діагоналлю 6,26 дюймів і роздільною здатністю 2340x1080. Серцем пристрою є восьмиядерний процесор Kirin 980. Ємність акумулятора становить 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Huawei
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