Смартфон Honor 20s представили офіційно: характеристики і ціна

173 Читать новость на русском
Honor 20s: характеристики і ціна
Honor 20s: характеристики і ціна

Китайський виробник Huawei представив спрощену версію флагмана Honor 20. Новинка отримала назву Honor 20s. Вона має менш потужний процесор і три, а не чотири модулі основної камери.

При цьому новинка зберегла чимало характеристик флагмана Honor 20. Зокрема. Він таж має 6,26-дюймовий екран з діркою для фронтальної камери.

Цікаво: Найкращі смартфони серпня – рейтинг Техно 24

Працює пристрій на фірмовому процесорі Kirin 810, замість топового Kirin 980. Новий смартфон отримав 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої пам'яті.

На задній панелі встановлені три камери: 48 Мп основна, 8 Мп широкутна і 2 Мп датчик глибини. Роздільна здатність фронтальної камери – 32 Мп.

Honor 20s

Продажі стартують 5 вересня

Сканер відбитків пальців встановлений на бічній панелі. Ємність акумулятора становить 3750 мАг і підтримує швидку зарядку 20 Вт.

Смартфон працює під управлінням Android 9 Pie з оболонкою Magic UI2.1.

Ціна. Honor 20s надійде у продаж 5 вересня.

  1. Вартість моделі з модифікацією пам’яті 6/128 ГБ оцінена у 1900 юанів (це близько 265 доларів або 6 600 гривень).
  2. Модифікація пам’яті 8/128 ГБ оцінена у 2200 юанів (308 доларів або 7 700 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Еліна Світоліна у півфіналі US Open: що треба знати про найтитулованішу тенісистку України
сьогодні
7565
Теги: Техно Новини Техно Huawei Смартфони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі смартфони серпня – рейтинг Техно 24
4 вересня 21:16 Найкращі смартфони серпня – рейтинг Техно 24
779
Що таке чарджбек, або як повернути гроші після обману в інтернеті
4 вересня 13:48 Що таке чарджбек, або як повернути гроші після обману в інтернеті
400
Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
3 вересня 09:08 Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
Олена Кандяк 2022
ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
2 вересня 12:08 ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
4925
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
2 вересня 09:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
11450
Новини
Більше новин
Залиште відгук