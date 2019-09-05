Смартфон Honor 20s представили офіційно: характеристики і ціна

Китайський виробник Huawei представив спрощену версію флагмана Honor 20. Новинка отримала назву Honor 20s. Вона має менш потужний процесор і три, а не чотири модулі основної камери.

При цьому новинка зберегла чимало характеристик флагмана Honor 20. Зокрема. Він таж має 6,26-дюймовий екран з діркою для фронтальної камери.

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Працює пристрій на фірмовому процесорі Kirin 810, замість топового Kirin 980. Новий смартфон отримав 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої пам'яті.

На задній панелі встановлені три камери: 48 Мп основна, 8 Мп широкутна і 2 Мп датчик глибини. Роздільна здатність фронтальної камери – 32 Мп.

Продажі стартують 5 вересня

Сканер відбитків пальців встановлений на бічній панелі. Ємність акумулятора становить 3750 мАг і підтримує швидку зарядку 20 Вт.

Смартфон працює під управлінням Android 9 Pie з оболонкою Magic UI2.1.

Ціна. Honor 20s надійде у продаж 5 вересня.

Вартість моделі з модифікацією пам’яті 6/128 ГБ оцінена у 1900 юанів (це близько 265 доларів або 6 600 гривень). Модифікація пам’яті 8/128 ГБ оцінена у 2200 юанів (308 доларів або 7 700 гривень).

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