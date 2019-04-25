Смартфон HONOR 8Х з’явиться у новому кольорі в Україні: ціна

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HONOR 8Х з’явиться у новому кольорі в Україні
HONOR 8Х з’явиться у новому кольорі в Україні

Флагманський смартфон HONOR 8Х отримав новий колір Phantom Blue (примарно-синій). У травні смартфон у новому кольорі буде доступний і в Україні. При цьому його можна буде придбати з акційною ціною.

Як розповіли у прес-службі бренду, смартфон надійшов у продаж у лютому 2019 року. З того часу було продано понад 10 мільйонів екземплярів.

В Україні HONOR 8Х був доступний у чорному, синьому та червоному кольорі.

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Де купити. HONOR 8Х у новому кольорі Phantom Blue буде доступний у мережах магазинів "Алло", Comfy, Eldorado, MOYO, TTT та "Цитрус".

HONOR 8Х

HONOR 8Х можна буде придбати за акційною ціною 

Ціна питання. Як обіцяє виробник, флагман в новому кольорі можна буде придбати за акційною ціною – 6499 гривень.

Чим цікавий HONOR 8X. Новинка працює на процесорі процесор Kirin 710. Ємність батареї складає 3750 мАг. Основна камера має модулі 20 Мп та 2 Мп, роздільна здатність фронтальної – 16 Мп. Обидві камери мають підтримку інтелектуальної зйомки. Пристрій оснащений модулем NFC, том за допомогою смартфона можна здійснювати безконтактну оплату.

HONOR 8Х

HONOR 8Х у примарно-синьому надійде в Україну у травні 

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Huawei
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