Смартфон Honor 8S надійшов у продаж в Україні: ціна

В Україні офіційно стартував продаж нового смартфона Honor 8S. Це новий бюджетник від компанії Huawei, який отримав приємний дизайн та доступну ціну.

Характеристики. Смартфон отримав 5,71-дюймовий: FullView-екран з краплевидним вирізом для фронтальної камери. Він працює на 4-ядерному процесорі MTK MT6761 у парі з 2 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті.

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Honor 8S оснащений функціями управління жестами і розблокування розпізнаванням обличчя та має вбудований G-sensor. Основна камера має роздільну здатність 13 Мп і діафрагмою f/1.8. Фронтальна камера має роздільну здатність 5Мп з підтримкою режиму Beauty.

Honor 8S отримав приємний дизайн

Ємність батареї становить 3020 мАг, чого достатньо для дня роботи. Пристрій одержав три слоти: 2 Nano SIM + 1 MicroSD, тобто флеш-пам'ять можна розширити до 512ГБ. Пристрій працю під управлінням операційної системи Android 9 з фірмовою прошивкою EMUI 9.0.

Ціна. В Україні Honor 8S надійшов у продаж в чорному та синьому кольорах. Рекомендована вартість – 3 299 гривень.

Де купити. Смартфон придбати можна у мережах магазинів "Алло", COMFY, Eldorado, MOYO, TTT, "Фокстрот" і "Цитрус".

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