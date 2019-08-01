Смартфон Honor 9X встановий новий рекорд продажів

Бренд Honor – дочірня компанія Huawei – за добу продав 300 тисяч примірників смартфона Honor 9X. Таким чином, виробнику вдалося побити всі попередні рекорди продажів лінійки.

Як повідомляє ресурс GSMArena, смартфон доступний у всіх великих інтернет-магазинах Китаю. До того ж Honor 9X можна було попередньо замовити, тому перші 100 тисяч примірників пристрою продали за 2 хвилини.

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Зауважимо, попередня модель лінійки – смартфон Honor 8X – встановила кілька рекордів для китайського бренду, зокрема 10 мільйонів примірників пристрою продали всього за 173 дні. Натомість, аби досягнути позначки в 10 мільйонів проданих примірників смартфону Honor 7X знадобилося 200 днів.

Наразі перші 100 тисяч примірників Honor 9X продали вдвічі швидше, ніж попередню модель. Шляхом нескладним математичних розрахунків можна зрозуміти, що Honor 9X стане новим лідером продажів китайського бренду.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor 9X Дисплей Тип: LCD

Роздільна здатність: 2340 х 1080 точок

Діагональ: 6,59 дюйма

Тип: Роздільна здатність: Діагональ: 6,59 дюйма Процесор Kirin 810

Відеопроцесор Mali-G52

Пам'ять Оперативна: 4 ГБ / 6 ГБ

Вбудовона: 64 ГБ / 128 ГБ

Оперативна: 4 ГБ / 6 ГБ Вбудовона: 64 ГБ / 128 ГБ Камера Основна: 48 Мп + 2 Мп

Фронтальна: 16 Мп

Основна: 48 Мп + 2 Мп Фронтальна: 16 Мп Акумулятор 4 000 мАг

4 000 мАг Операційна система Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie ЦінаВід 205 доларів (близько 5 200 гривень)

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