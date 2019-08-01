Смартфон Honor 9X встановий новий рекорд продажів

76 Читать новость на русском
Продали 300 тисяч смартфонів Honor 9X за першу добу
Продали 300 тисяч смартфонів Honor 9X за першу добу / Фото з вільних джерел

Бренд Honor – дочірня компанія Huawei – за добу продав 300 тисяч примірників смартфона Honor 9X. Таким чином, виробнику вдалося побити всі попередні рекорди продажів лінійки.

Як повідомляє ресурс GSMArena, смартфон доступний у всіх великих інтернет-магазинах Китаю. До того ж Honor 9X можна було попередньо замовити, тому перші 100 тисяч примірників пристрою продали за 2 хвилини.

Читайте також: Смартфон Honor 20 офіційно надійшов у продаж в Україні: ціна

Зауважимо, попередня модель лінійки – смартфон Honor 8X – встановила кілька рекордів для китайського бренду, зокрема 10 мільйонів примірників пристрою продали всього за 173 дні. Натомість, аби досягнути позначки в 10 мільйонів проданих примірників смартфону Honor 7X знадобилося 200 днів.

via GIPHY

Наразі перші 100 тисяч примірників Honor 9X продали вдвічі швидше, ніж попередню модель. Шляхом нескладним математичних розрахунків можна зрозуміти, що Honor 9X стане новим лідером продажів китайського бренду.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor 9X

  • ДисплейТип: LCD
    Роздільна здатність: 2340 х 1080 точок
    Діагональ: 6,59 дюйма
  • Процесор Kirin 810
  • ВідеопроцесорMali-G52
  • Пам'ятьОперативна: 4 ГБ / 6 ГБ
    Вбудовона: 64 ГБ / 128 ГБ
  • КамераОсновна: 48 Мп + 2 Мп
    Фронтальна: 16 Мп
  • Акумулятор4 000 мАг
  • Операційна системаAndroid 9.0 Pie
  • ЦінаВід 205 доларів (близько 5 200 гривень)

 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні
5914
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Huawei
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі смартфони липня, – рейтинг Техно 24
31 липня 21:07 Найкращі смартфони липня, – рейтинг Техно 24
715
Xiaomi офіційно представила Black Shark 2 Pro: характеристики і ціна
31 липня 13:02 Xiaomi офіційно представила Black Shark 2 Pro: характеристики і ціна
1058
Історія компанії Meizu: від успіху до розвалу
30 липня 21:15 Історія компанії Meizu: від успіху до розвалу
Анастасія Кушпіт 5879
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
29 липня 09:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
9728
Окей, продано: як у Viber можна розвивати електронну комерцію
28 липня 22:09 Окей, продано: як у Viber можна розвивати електронну комерцію
1856
Новини
Більше новин
Залиште відгук