Смартфон Honor 9X встановий новий рекорд продажів
Бренд Honor – дочірня компанія Huawei – за добу продав 300 тисяч примірників смартфона Honor 9X. Таким чином, виробнику вдалося побити всі попередні рекорди продажів лінійки.
Як повідомляє ресурс GSMArena, смартфон доступний у всіх великих інтернет-магазинах Китаю. До того ж Honor 9X можна було попередньо замовити, тому перші 100 тисяч примірників пристрою продали за 2 хвилини.
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Зауважимо, попередня модель лінійки – смартфон Honor 8X – встановила кілька рекордів для китайського бренду, зокрема 10 мільйонів примірників пристрою продали всього за 173 дні. Натомість, аби досягнути позначки в 10 мільйонів проданих примірників смартфону Honor 7X знадобилося 200 днів.
Наразі перші 100 тисяч примірників Honor 9X продали вдвічі швидше, ніж попередню модель. Шляхом нескладним математичних розрахунків можна зрозуміти, що Honor 9X стане новим лідером продажів китайського бренду.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor 9X
- ДисплейТип: LCD
Роздільна здатність: 2340 х 1080 точок
Діагональ: 6,59 дюйма
- Процесор Kirin 810
- ВідеопроцесорMali-G52
- Пам'ятьОперативна: 4 ГБ / 6 ГБ
Вбудовона: 64 ГБ / 128 ГБ
- КамераОсновна: 48 Мп + 2 Мп
Фронтальна: 16 Мп
- Акумулятор4 000 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0 Pie
- ЦінаВід 205 доларів (близько 5 200 гривень)
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