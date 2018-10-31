Голова підрозділу Honor Чжао Мінг опублікував підбірку фотографій ще неанонсованого смартфона Honor Magic 2. Відзначимо, головною особлівістю смартфона повинен стати форм-фактор, в якому виконана новинка – слайдер.

Про це повідомляє MyDrivers.

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На фото добре видна головна особливість новинки – механізм слайдера. При зсуві модуля з екраном вниз користувач отримує доступ до фронтальної камери. Цікаво, що смартфон показаний з фірмовим захисним чохлом, який ніяк не заважає слайдеру.



Honor Magic 2 показали на "живих" фото

З більш ранніх витоків відомо, що смартфон оснащується 6,4-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD + (2340 × 1080 пікселів), основною потрійною камерою зі стандартним модулем на 16 Мп, допоміжним модулем на 24 Мп і телефотомодулем на 16 Мп, фронтальною камерою на 16 Мп і модулями (Time of Flight) 20 + 2 Мп, які визначають дальність до об'єктів і використовуються в функції розпізнавання користувачів за особою. Сканер відбитків пальців вбудований під дисплей.



Honor Magic 2 отримає 6,4-дюймовий дисплей

Апаратною основою смартфона став топовий процесор Kirin 980 з просунутими функціями штучного інтелекту, 6 або 8 ГБ оперативної і 128 або 256 ГБ вбудованої флеш-пам’яті.



Honor Magic 2 представлять 31 жовтня

Honor Magic 2 отримає акумулятор потужністю 3 400 міліампер годин. Смартфон працюватиме під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie з фірмовою оболонкою EMUI 9.0.

Відзначимо, презентація Honor Magic 2 відбудеться сьогодні, 31 жовтня, на два тижні пізніше анонса флагманських смартфонів Mate 20 і Mate 20 Pro.

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