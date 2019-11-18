Смартфон Huawei Mate 30 Pro 5G показав свої можливості в незвичайних умовах: фото

Головними особливістями флагманського смарртфона Huawei Mate 30 Pro 5G стали передова основна камера та 5G-модем, який здатний передавати дані на високій швидкості. Аби підкреслити переваги смартфона, маркетинговий відділ компанії використав новинку в незвичній ролі.

Яке застосування придумали для смартфона?

Huawei Mate 30 Pro 5G встановили в якості камери на концерті в провінції Хубей на сході центральної частини Китаю, і транслювали захід у режимі реального часу для відвідувачів музею в провінції Шаньдун, розташованої в 1000 кілометрів від місця подій, повідомляє Gizchina.

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Переваги 5G

За даними вендора, без впровадження мереж 5G така трансляція була б неможлива – саме цей стандарт забезпечує максимально низьку затримку при значно більш високих пропускних швидкостях в порівнянні з LTE.



Фото з концерту в Китаї

Що відомо про смартфон?

Смартфон з 6,53-дюймовим дисплеєм побудований на базі восьмиядерного процесора Kirin 990 і оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті в базовій комплектації. Основна камера Huawei Mate 30 Pro 5G представлена ​​чотирма датчиками: двома з роздільною здатністю 40 Мп (надширококутна і ширококутна оптика), 8-мегапіксельним сенсором з телеоб'єктивом і ToF-модулем.

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