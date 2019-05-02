Смартфон Huawei Mate 30 Pro отримає новітній процесор Kirin 985

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Ймовірний дизайн Huawei Mate 30 Pro
Ймовірний дизайн Huawei Mate 30 Pro / YouTube

В китайській соціальній мережі Weibo з'явилася інформація щодо дати релізу нового поцесора від Huawei. За даними інсайдерів, флагманський чіпсет Kirin 985 дебютує в третьому кварталі 2019 року.

Як повідомляє 4PDA, майбутній смартфон Huawei Mate 30 отримає саме цей процесор.

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Особливості нового процесора. З чуток, продуктивність 7-нанометрової новинки буде на 10-20% вище, ніж у актуального на даний момент восьмиядерного CPU Kirin 980.

Передбачається, що крім підвищення тактової частоти ядер, Kirin 985 обійде попередника по енергоефективності та отримає апаратну сумісність з 5G-модемами.

Huawei Mate 30 Pro
Ймовірний дизайн Huawei Mate 30 Pro

Модельний ряд та дата релізу. Також відомо, що в оновлену серію флагманів Huawei увійдуть три моделі смартфонів: базовий Mate 30, "заряджений" Mate 30 Pro і доступніший Mate 30 Lite. Анонс новинок очікується восени поточного року.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Huawei
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