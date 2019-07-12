Смартфон Huawei Mate 30 Pro показали на "живих" фото

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Ймовірний дизайн Huawei Mate 30 Pro
Ймовірний дизайн Huawei Mate 30 Pro / Concept Phones

Слідом за витоком першого рендера флагманського смартфона Huawei Mate 30 Pro інсайдери "злили" в мережу "живі" фото майбутньої новинки. Серія знімків підтвердила чутки щодо особливостей дисплея смартфона та розкрила дизайн його передньої панелі.

Джерелом витоку став відомий індійський інсайдер мукул Шарма.

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Дисплей. Судячи з публікації, Huawei Mate 30 Pro отримає широкий виріз у верхній частині екрану для фронтальної камери і допоміжних датчиків.

На склі вигнутого по краях дисплея розташовано відразу шість отворів, рамок у смартфона не буде зовсім, оскільки екран буде заходити за корпус пристрою.

Камера. Однією з особливостей, які приписують флагману, стане просунута основна камера. Виробником оптики, за наявною інформацією, стане авторитетна компанія Leica.

Huawei Mate 30 Pro
Huawei Mate 30 Pro отримає широкий виріз в дисплеї

Смартфон отримає чотири камери і об'єктиви з асферичними лінзами для мінімізації оптичних спотворень. Максимальна роздільна здатність сенсора складе 40 мегапікселів.

Дата презентації. Презентація Huawei Mate 30 Pro очікується в жовтні цього року.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Huawei
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