Смартфон Huawei Mate 30 Pro вийшов без сервісів Google: як це виправити

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Huawei Mate 30 Pro без сервісів Google
Huawei Mate 30 Pro без сервісів Google / soyacincau.com

Кілька днів тому компанія Huawei офіційно представила свою нову лінійку флагманських смартфонів Huawei Mate 30. Це перші девайси компанії без сервісів Google. Однак, їх можна легко повернути.

Фахівці видання 9to5google.com випустили відео, на якому продемонстрували, як швидко встановити сервіси Google, необхідні для повноцінної роботи Huawei Mate 30 Pro.

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Як запевнили експерти, якщо дотримуватись інструкції, то процес встановлення займе всього кілька хвилин і дасть змогу отримати практично усі програми, які за умовчанням є на смартфонах під управлінням Android.

  1. Отож потрібно зайти на сайт lzplay.net.
  2. Далі завантажити Google Services Framework.
  3. Після цього запускаємо і підтверджуємо устновку всіх компонентів
  4. Після того, як Google Play Store був встановлений, потрібно відкрити цей додаток.
  5. Далі заходимо в обліковий запис. Якщо при першій спробі це не вдається зробити, то варто перезавантажити смартфон.
  6. Потрібно залогінитись і після цього Huawei Mate 30 починає працювати, як звичайний смартфон на Android.

Як налаштувати сервіси Google на Huawei Mate 30 Pro: відеоінструкція

Чому так трапилось зі смартфонами Huawei? Лінійка Mate 30 Pro – це перші смартфони китайського виробника, що вийшли після запровадження санкцій з боку Міністерства торгівлі США. Вони забороняють американським компаніям співпрацювати з Huawei.

Компанія не може використовувати комерційну версію Android, тож виробник використовує версію з відкритим кодом. Але без Google Play та інших сервісів Google.

Натомість Huawei пропонує користувачам власний магазин додатків. Зараз в ньому вже близько 45 тисяч додатків, а щоб збільшити їх кількість – компанія інвестувала мільярд доларів в залучення розробників і розвиток HMS.

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Теги: Новини Техно Техно Huawei Смартфони
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