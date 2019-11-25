Смартфон Huawei Mate X виявився нестійким до морозу

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Huawei Mate X / Фото з вільних джерел

Компанія Huawei випустила складний Mate X в середині листопада і незважаючи на високу ціну, смартфони розібрали одразу після старту продажів. Однак поліпшена конструкція, над якою працювали розробники, все ж не змогла повністю захистити смартфон від впливу зовнішнього середовища.

Як повідомляє Toutiao, Huawei Mate X погано справляється з низькими температурами.

До теми: Чорна п'ятниця 2019: які смартфони купити під час розпродажу

Що відомо про обмеження у використанні Huawei Mate X

Власники Huawei Mate X виявили, що серед вказівок з експлуатації смартфона є одне незвичайне обмеження. Huawei попередила користувачів, що пристрій не варто складати при температурах нижче -5 градусів – у звичних зимових умовах навіть для Китаю.


Упаковка Huawei Mate X

Експерти припустили, що це пов'язано зі структурою гнучкого дисплея, який може дуже сильно стиснутися під впливом холоду в розігнутому стані.

Спроби випустити Huawei Mate X

Спочатку Mate X планували випустити в середині 2019 року. У жовтні Huawei оголосила, що вихід пристрою затримався через роботу над додатковим захистом екрану від фізичного впливу при складанні. Незважаючи на це, користувачам явно не варто нехтувати обмеженнями, встановленими виробником, – заміна дисплея обійдеться в 1 006 доларів.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Huawei
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