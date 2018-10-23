Смартфон Huawei P20 пережив падіння із неймовірної висоти та вижив: фото

Багато сучасних смартфонів доволі крихкі і часом навіть падіння із рук вистачить, аби розбити пристрій. Проте бувають і неймовірні випадки, який, приміром, трапився із власником смартфона Huawei P20.

Про це користувач повідомив в соціальній мережі Weibo, передає 4PDA.

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Як повідомив автор поста, він ненавмисно упустив свій смартфон з 21 поверху. Пристрій пролетів близько 50 метрів і впав на плитку. Всі, включаючи власника, були впевнені, що телефон розбився вщент, і йому вже нічим не допомогти. Яким же було здивування присутніх, коли Huawei P20 після падіння опинився в робочому стані, і з нього навіть можна було зайти в WeChat і браузер.



Huawei P20 впав із 21 поверху



Huawei P20 після падіння з висоти 50 метрів

Як видно на фотографіях, Huawei P20 зігнувся від удару, а задня кришка має безліч тріщин. Спереду основний удар прийняло на себе наклеєне на дисплей захисне скло.



Huawei P20 після падіння з 21 поверху все ще працює

Цікаво, що коли історія набрала широкого розголосу, служба підтримки клієнтів Huawei зв'язалася з власником смартфона і висловила йому співчуття, порекомендувавши зробити резервну копію всіх даних і віднести пристрій до найближчого сервісного центру.

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