Смартфон Huawei P30 показали на відео

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Смартфон Huawei P30 показали на відео
Смартфон Huawei P30 показали на відео / Фото з вільних джерел

Компанія Huawei опублікувала на YouTube відео, яке розкриває раніше невідомі деталі про смартфон Huawei P30. Окрім того, ролик підтвердив наявність у новинки зум-об'єктива.

Судячи з відео, Huawei P30 обладнають стереодинаміками. Не виключена і поява в новинці технології, яка буде подібна до Crystal Sound від LG. Відзначимо, Crystal Sound перетворює дисплей в звукопровідну мембрану.

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Інші тривимірні ефекти не вказують на конкретну функцію, але можуть вказувати на підтримку опції розпізнавання обличчя для розблокування апарату.

Промо-ролик Huawei P30 – дивіться відео 

Презентація Huawei P30 і P30 Pro відбудеться 26 березня в Парижі. Авторитетний інсайдер Роланд Квандт стверджує, що старша модель буде представлена ​​в модифікаціях 8/128 ГБ, 8/256 ГБ і 8/512 ГБ, ціна ґаджетів на старті продажів невідома.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Huawei
Джерело: 24 Канал
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