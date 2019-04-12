Смартфон Huawei P30 Pro українці розкуповують дуже активно

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Смартфон Huawei P30 Pro: що обирають українці
Смартфон Huawei P30 Pro: що обирають українці

Новий флагманський смартфон Huawei P30 Pro має значний попит в Україні. Принаймні про це свідчать дані попереднього замовлення, які оприлюднив підрозділ Huawei Consumer Business Group.

Період попередніх замовлень в Україні тривав 27 березня і до 4 квітня, передає tehnot.com.

Як розповіли в підрозділі Huawei, продаж флагманських смартфонів Huawei в Україні щороку демонструють позитивну динаміку. Зокрема, девайси із серії Huawei P20 купували в Україні на 100% активніше, ніж Huawei P10.

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При цьому, кількість попередніх замовлень на Huawei P30 збільшилася одразу в чотири рази, у порівнянні з Huawei P20. При цьому замовлення на Huawei P30 Pro збільшились аж у п’ять разів.

Які моделі обирали українці. За підсумками попередніх замовлень, найпопулярнішою моделлю став Huawei P30 у відтінку "Полярне Сяйво" (Aurora). Саме такий колір обрали 37% українських користувачів. Ще 33% обрали колір "Перламутр" (Breathing Crystal). При цьому 30% покупців придбали камерофон у класичному чорному кольорі.

Huawei P30 Pro

Лінійка Huawei P30 доволі популярна в Україні 

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Теги: Новини Техно Техно Huawei Смартфони
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