Смартфон Huawei P30 Pro українці розкуповують дуже активно

Новий флагманський смартфон Huawei P30 Pro має значний попит в Україні. Принаймні про це свідчать дані попереднього замовлення, які оприлюднив підрозділ Huawei Consumer Business Group.

Період попередніх замовлень в Україні тривав 27 березня і до 4 квітня, передає tehnot.com.

Як розповіли в підрозділі Huawei, продаж флагманських смартфонів Huawei в Україні щороку демонструють позитивну динаміку. Зокрема, девайси із серії Huawei P20 купували в Україні на 100% активніше, ніж Huawei P10.

Читайте також: Від Motorola до Samsung: як змінювався ринок мобільних у світі – інтерактивна інфографіка

При цьому, кількість попередніх замовлень на Huawei P30 збільшилася одразу в чотири рази, у порівнянні з Huawei P20. При цьому замовлення на Huawei P30 Pro збільшились аж у п’ять разів.

Які моделі обирали українці. За підсумками попередніх замовлень, найпопулярнішою моделлю став Huawei P30 у відтінку "Полярне Сяйво" (Aurora). Саме такий колір обрали 37% українських користувачів. Ще 33% обрали колір "Перламутр" (Breathing Crystal). При цьому 30% покупців придбали камерофон у класичному чорному кольорі.

Лінійка Huawei P30 доволі популярна в Україні

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно