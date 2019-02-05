Смартфон Huawei P30 Pro отримає цікаве розміщення основної камери: фото

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Huawei P30 Pro: фото
Huawei P30 Pro: фото / Фото з вільних джерел

В мережі опублікували черговий рендер неансованого смартфона Huawei P30 Pro. На відміну від більш ранніх витоків, зображення демонструє незвичне розташування сенсорів основної камери.

Раніше передбачалося, що всі чотири датчика розмістяться вертикально в ряд, проте нове фото, яке опублікував сайт Wccftech, демонструє, що один з них зрушиться вправо, поступившись місцем LED-спалаху.

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Інші характеристики. За наявною інформацією, флагман Huawei отримає процесор Kirin 980, 12 ГБ оперативної пам'яті в топовій конфігурації і 38-мегапіксельний сенсор основної камери Sony IMX607 з оптичним зумом. Сама Huawei чутки про дизайн апарату наразі не коментує.

Huawei P30 Pro
Ймовірне розміщення камер в Huawei P30 Pro

Дата анонсу. Очікується, що компанія представить Huawei P30 Pro і субфлагманский Huawei P30 на виставці MWC 2019, яке пройде з 25 до 28 лютого в Барселоні.

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Теги: Техно Смартфони Huawei MWC 2019
Джерело: 24 Канал
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