Смартфон Huawei P30 Pro засвітився в руках президента компанії

Незважаючи на те, що презентація флагманських смартфонів Huawei відбудеться вже в кінці місяця, проте здогадки щодо дизайну Huawei P30 Pro обмежувалися лише інсайдерськими рендерами. В мережі опублікували якісні «живі» фото майбутньої новинки, які проливають світло на особливості модуля камери новинки.

Деталі нового витоку. Як повідомляє 4PDA, джерелом нового витоку став виконавчий директор Huawei Devices Річард Ю, в руках якого чітко видно неанонсований смартфон. Судячи з попередніх публікацій, в кадрі представлена ​​саме Pro-версія ґаджета – на це вказують чотири датчика камери, розташовані незвичайним чином.

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Основний блок з трьох сенсорів у верхньому лівому кутку задньої кришки доповнений окремим модулем з двотональним LED-спалахом та, імовірно, ToF-датчиком. Базова модель Huawei P30, фотосесія за участю якого була опублікована раніше, отримав єдиний блок камер з трьох об'єктивів.



Huawei P30 Pro засвітився в руках директора компанії



Huawei P30 Pro отримає 4 модулі основної камери

Також на сайті SlashLeaks з'явилися кілька фотографій задньої кришки апарату крупним планом. Хоча детальної інформації про фотоможливості смартфона ще не публікувалося, квадратна форма одного з модулів передбачає наявність оптичного зуму. Знімків лицьовій панелі джерело не надало.

Характеристики. За наявною інформацією, Huawei P30 Pro отримає 6,5-дюймовий OLED-дисплей з краплевидним вирізом і вбудованим сканером відбитків пальців. Пристрою приписують флагманський процесор Kirin 980 і від 8 до 12 ГБ оперативної пам'яті в різних конфігураціях.



Huawei P30 буде обладнаний потрійним модулем камери



Huawei P30 представлять 26 березня



Huawei P30 має квадратну камеру для оптичного зуму

Ємність акумулятора смартфона невідома, проте в базі даних китайського регулятора 3C вже з'явився запис, що про пристрій має функцію швидкої зарядки потужністю 44 Вт.

Дата презентації. Анонс Huawei P30 і P30 Pro відбудеться 26 березня, очікувана ціна нових флагманів наразі не повідомляється.

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