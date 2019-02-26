Смартфон Huawei P30 засвітився на "живих" фото

Компанія Huawei лише готує до випуску флагманську лінійку смартфонів P30, проте в мережі вже опублікували "живі" фото однієї з новинок. Джерелом витоку стали журналісти, яким вдалося отримати Huawei P30 під час виставки MWC 2019.

Як повідомляє ресурс DigitalTrends, до рук інсайдерів потрапив демонстраційний макет Huawei P30, який розсекретив дизайн новинки до офіційного анонсу.

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Дизайн. У лівій верхній частині задньої кришки розташувався модуль потрійної камери з вертикальним розташуванням сенсорів, LED-спалахом і датчиком автофокусу. Сканер відбитків пальців на тильній панелі відсутній – ймовірно, він буде розміщений під дисплеєм.



Huawei P30 отримає потрійну основну камеру

Написи Vogue (за чутками, саме таким кодовим ім'ям виробник позначив майбутню новинку) і Link на скляному корпусі P30 імовірно будуть згодом замінені на Huawei і Leica.



Huawei P30 працюватиме на топовому процесорі Kirin 980

На правому торці апарату розмістилися кнопки включення і регулювання гучності, на нижньому – решітки динаміків і порт USB Type-C. Відзначимо, 3,5-міліметрового роз'єму для навушників ґаджет не отримав.

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Інші характеристики. Фотографій передньої панелі смартфона джерело не надало. За наявною інформацією, апарат обладнають OLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD + і каплевидним вирізом для фронтальної камери. За продуктивність новинки буде відповідати флагманський процесор Kirin 980.



Huawei P30 представлять в кінці березня

Дата анонсу. Нагадаємо, анонс Huawei P30 і P30 Pro запланували на 26 березня 2019 року, а проведуть презентацію в Парижі.

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