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Смартфон Huawei P40 Pro засвітився у тестах на продуктивність

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Huawei P40 Pro представлять 26 березня / rozetked

Ще наприкінці лютого 2020 року смартфони Huawei P40 та P40 Pro пройшли сертифікацію у китайських регуляторів та вже готуються до анонсу. А незадовго до релізу старша версія флагмана засвітилася в базі даних Geekbench, продемонструвавши вражаючу потужність заліза майбутньої новинки.

Технічні характеристики новинки

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Згідно з даними бенчмарка, флагманський ґаджет з кодовою назвою Huawei ELS-NX9 побудований на базі мобільної платформи HiSilicon Kirin 990 5G з базовою тактовою частотою 1,95 ГГц, повідомляє Gizchina.

Об'єм оперативної пам'яті протестованої моделі склав 8 ГБ, в якості операційної системи використовувалася Google Android 10.

Результати тестів

У випробуванні з навантаженням на одне ядро ​​смартфон набрав 770 балів, в багатоядерній дисципліні – 3 182 бали. Інші специфікації пристрою джерело не повідомляє.


Huawei P40 Pro стане одним із найпотужніших смартфонів


Huawei P40 Pro отримає потрійну селфі-камеру

Особливості та дата анонсу

За наявною інформацією, відмітними рисами новинки стануть потрійна селфі-камера, загнутий з боків дисплей і сенсорні кнопки регулювання гучності.

Презентація лінійки смартфонів Huawei P40 та P40 Pro намічена на 26 березня.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Техно Huawei Новини Техно Смартфони
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