Смартфон Huawei Y7 Pro 2019 представили офіційно: топовий процесор і бюджетна ціна

Компанія Huawei офіційно анонсували свій новий смартфон Huawei Y7 Pro 2019. Пристрій отримав топовий процесор та дуже бюджетну ціну.

Про це пише ixbt.com.

Характеристики Huawei Y7 Pro 2019

Смартфон отримав дисплей з діагоналлю 6,26 дюйма та співвідношенням сторін 19,5: 9. Вгорі бачимо каплевидний виріз, в якому розмістили фронтальну камеру.

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Працює новинка на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 450 у парі з 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам'яті. Є слот для карт пам'яті ємністю до 512 ГБ.

Смартфон Huawei Y7 Pro 2019 коштує 170 доларів

Основна камера подвійна з роздільною здатністю модулів на 13 і 2 Мп. Фронтальна камера має роздільну здатність на 16 Мп.

Ємність акумулятора становить 4000 мАг.

Huawei Y7 Pro 2019 отримав топовий процесор

З коробки смартфон буде працювати під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo з оболонкою EMUI 8.2.

Ціна Huawei Y7 Pro 2019

Смартфон буде доступний у двох варіантах кольору: Aurora Blue і Black. Ціна новинки становить 170 доларів (4700 гривень).

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