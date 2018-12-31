Смартфон LG G8 отримає "акустичний дисплей"

Флагманський смартфон LG G8 може не отримати традиційних динаміків. Якщо вірити чуткам, то пристрій отримає "акустичний дисплей".

Про це повідомляє Gizmochina.

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Мова йде про технологію Sound on Display, яка передбачає генерацію звуку за рахунок вібрацій екрану. Спостерігачі кажуть, що система Sound on Display дозволяє отримувати досить чистий і гучний звук, не впливаючи при цьому на характеристики дисплея.

According to my sources, #LGG8 will feature Sound on Display (SoD) technology... — Steve H.McFly (@OnLeaks) 3 січня 2019 р.

З чуток, анонс смартфона LG G8 відбудеться в кінці поточного кварталу. Екран новинки нібито буде забезпечений каплевидним вирізом у верхній частині.

Крім того, пристрою приписують наявність 3D-камери. Проте підтримка мобільних мереж п'ятого покоління (5G) для апарату не передбачена.

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