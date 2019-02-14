Смартфон LG G8 ThinQ не отримає динаміків: деталі

Компанія LG продовжує анонсувати нові функції, які з'являться у смартфоні LG G8 ThinQ. Цього разу південнокорейська компанія розповіла про аудіоможливості нових пристроїв.

Як дисплей передаватиме звук? Як повідомляє The Verge, в новому рішенні використовується той же бренд Crystal Sound OLED, який LG вже застосовувала в деяких своїх телевізорах. Це означає, що весь дисплей буде вібрувати, виступаючи в якості динаміка, про що раніше повідомлялося в чутках.

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Інші особливості смартфона. Компанія також підтвердила, що LG G8 ThinQ стане першим флагманським телефоном компанії серії G, в якому не буде застосовуватися ЖК-дисплей. У G8 є і звичайний динамік внизу, для випадків на кшталт гучного зв'язку, і компанія говорить, що він може працювати в зв'язці з верхньою частиною екрану для 2-канального стереозвуку.



Принцип роботи технології Crystal Sound OLED

Також смартфон отримає фірмовий 4-ядерний цифроаналоговий перетворювач (quad DAC), який раніше використовували в інших рішеннях корейської компанії. Це означає серед іншого збереження традиційного роз'єму для навушників, а також наявність функції "Динамік Boombox", яка дає змогу відтворювати низькі баси при розміщенні телефону на столі.

Дата анонсу. Офіційно LG G8 ThinQ представлять в рамках виставки MWC 2019, яка пройде з 25 до 28 лютого в Барселоні.

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