Смартфон LG V50 ThinQ засвітився на якісних рендерах: характеристики та ціна

Авторитетний інсайдер Еван Бласс опублікував перше фото ще неанонсованого флагмана LG V50 ThinQ. Очікується, що новинку представлять в рамках виставки MWC 2019 і смартфон отримає підтримку 5G.

Судячи з рендера, новий LG V50 ThinQ не отримає зовнішніх змін в порівнянні з LG V40 ThinQ, який представили півроку тому, повідомляє 4PDA.

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Смартфон матиме аналогічний виріз в екрані під подвійну фронтальну. Також LG V50 ThinQ отримає потрійну основну камеру. Сканер відбитків пальців, всупереч всім трендам, залишиться на задній панелі.



Минулорічний смартфон LG V40 ThinQ

Характеристики. Головні зміни повинні торкнутися апаратної частини LG V50 ThinQ. За наявною інформацією, смартфон обладнають 6-дюймовим OLED-дисплеєм, процесором Snapdragon 855 з 5G-модемом і акумулятором ємністю 4000 мАг. Ймовірно, з коробки смартфон буде працювати під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie.



LG V50 ThinQ не отримає істотних змін у порівнянні із минулорічною моделлю

Дата презентації та ціна. LG V50 ThinQ представлять в рамках виставки MWC 2019, яка відбудеться з 25 до 28 лютого в Барселоні. За попередніми даними, новинка отримає цінник від 1 165 доларів (близько 31 700 гривень) до 1 354 доларів (близько 36 800 гривень).

Спочатку пристрій може вийти ексклюзивно для американського оператора Sprint, але пізніше повинна з'явитися глобальна версія.

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