Смартфон Meizu 16S Plus показали на перших "живих" фото

В мережі опублікували перші якісні фото смартфона Meizu 16S Plus. Наперекір новим трендам, виробник не став робити виріз в дисплеї під фронтальну камеру і новинка отримала класичний дизайн із тонкими рамками навколо дисплея.

Дизайн. Як повідомляє 4PDA, судячи з опублікованої в Weibo фотосесії, неанонсований Meizu 16S Plus отримає тонкі рамки, а селфі-камера і розмовний динамік розташуються вгорі екрану.

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У нижній частині 6,76-дюймового AMOLED-дисплея можна помітити невелике "підборіддя", кнопки включення і гучності знаходяться на правому торці пристрою. Фотографій тильної сторони апарату джерело не надало.



Meizu 16S Plus отримає тонкі рамки навколо дисплея



Meizu 16S Plus отримає топовий процесор Snapdragon 855

Характеристики. За наявною інформацією, Meizu 16S Plus отримає топовий процесор Snapdragon 855, підекранний сканер відбитків пальців і сенсор основної камери з роздільною здатністю 48 Мп і буде випускатися в чорному і білому кольорах корпусу.



Meizu 16S Plus представлять навесні 2019 року

Дата презентації. Анонс Meizu 16S Plus, Meizu 16S і "геймерского" Meizu 16T ймовірно відбудеться у другому кварталі 2019 року. Ціна новинок офіційно не оголошена.

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